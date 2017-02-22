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الإسكان: السعودي "لم يفقد الثقة في الوزارة"

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 فبراير 2017
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الإسكان: السعودي "لم يفقد الثقة في الوزارة"

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن المواطن لم يفقد الثقة في الوزارة وأن النشاط المناط للوزارة قد تغير وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 وحسب الرؤية الجديدة التي تم الموافقة عليها.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن "الحقيل" إن الدعم التمويلي الذي تقدمه الوزارة يعتمد على آلية الدعم الذكي التي تراعي اختلاف الفئات العمرية ومقدر الدخل وعدد أفراد الأسرة.

 

وأوضح الوزير أن الدعم سيتم بشكل مباشر للمستفيد من خلال إيداع مبلغ شهري في حساب المستحق يمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل.

 

وأضاف أن صندوق التنمية العقارية يتحمل كل تكاليف التمويل أو جزء منها مع إعطاء الأولوية للأسر الأشد حاجة.

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