"أراضي دبي" تنظم آلية تسويق للعقارات من خارج الدولة

نظراً للسمعة العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات وإمارة دبي بشكل خاص، فهناك الكثير من الشركات العقارية والوسطاء العقاريين الذين يقومون بالتسويق للعقارات الموجودة خارج دبي، مما يستدعي تنظيم آلية تسويق هذه العقارات وقد صدر مؤخراً تعميم رقم (13) لسنة 2016 والخاص لتسويق العقارات من خارج الدولة.

وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يهدف هذا التعميم إلى توفير سبل الحماية للمقيمين الراغبين في الاستثمار العقاري خارج الدولة، وتشجيع الوسطاء العقاريين على توخي الدقة والحذر قبل أطلاق حملاتهم للترويج لعقارات في دول أخرى. وعلاوة على ذلك، فإننا ننصح الجميع بضرورة اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، بغض النظر عن أطراف التعاقد، والتعامل مع مكاتب وساطة معتمدة وذات مصداقية عالية".

وجاء في التعميم ، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أنه يتعين على مكاتب الوسطاء العقاريين التقيد بمجموعة من المتطلبات والشروط قبل نشر وإطلاق أي حملة ترويجية في كافة الوسائل الإعلانية ومختلف الوسائل الإعلامية، وفي مقدمتها الحصول على تصريح رسمي للتسويق من مؤسسة التنظيم العقاري من خلال نظام (تراخيصي).

واشترطت الدائرة في تعميمها تقديم نسخة من عقد التسويق بين مكتب الوساطة ومالك العقار، إضافة إلى نسخة من ملكية العقار مصدقة من سفارة الإمارات ووزارة الخارجية ومترجمة إلى اللغة العربية من قبل مترجم قانوني، وأخيرًا رسالة من الدولة المعنية بآلية التملك العقار.

وأكد التعميم أيضًا أنه لا يحق للوسيط إصدار عقود البيع أو استلام أي مبالغ من العميل، سواءً للحجز أو من قيمة العقار، ونصحت المشترين بضرورة التأكد من الإجراءات القانونية في البلد المعني، ومعاينة العقار قبل التعاقد ودفع المبالغ.