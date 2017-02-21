الرياض: الـ250 مليار ريال المخصصة لبناء 500 ألف وحدة سكنية موجودة في ساما

أعلن وزير الإسكان السعودي أن الـ250 مليار ريال التي خصصت في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز آل سعود لبناء نصف مليون وحدة سكنية موجودة في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما).

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن ماجد الحقيل قوله إن وزارة الإسكان تعتزم الاستفادة من هذا المبلغ في برامجها المستقبلية.

ونفى "الحقيل" وجود محسوبية في توزيع منتجات الوزارة على المستحقين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إيصال المنتجات السكنية لمستحقيها.

وكان الملك الراحل عبد الله أمر في العام 2011 بتأسيس وزارة للإسكان، وخصص لها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات لم ينته إنشاء أغلبها لحد الآن. وتلقت وزارة الإسكان انتقادات كثيرة بين الحين والآخر لعدم تمكنها من إنجاز مهمتها، ولكن تصريحات وزير الإسكان المتعلقة تعد الأولى من نوعها حول مصير المبلغ المخصص للوزارة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، خلصت لجنة متخصصة تابعة لمجلس الشورى السعودي (البرلمان) إلى أن منجزات وزارة الإسكان متواضعة جداً ولا توازي ما حصلت عليه من ميزات وتسهيلات حكومية تمثلت في الدعم المالي الكبير والموارد البشرية.

وقالت اللجنة في تقرير حينها إن وزارة الإسكان لم تتمكن من تسليم أقل من 1 بالمئة من إجمالي عدد الوحدات الـ500 ألف المفترض من الوزارة تسليمها.