انخفاض لمتوسط الإيجار في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة في 2016

ساهم ازدياد عدد الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة في مدينة بالتأثير على واقع القطاع العقاري في الإمارات الشمالية، وذلك وفق أحدث تقارير شركة "أستيكو" المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أشار تقرير القطاع العقاري في الإمارات الشمالية خلال الربع الرابع من العام 2016 إلى انخفاض متوسط الإيجار في الشارقة وعجمان والفجيرة بنسبة 1 بالمئة.

وقال جون ستيفنز المدير التنفيذي لشركة أستيكو "من المتوقع أن نشهد المزيد من الانخفاض في العام 2017 إذا استمر حجم المعروض من العقارات ذات الأسعار المعقولة بالضغط على حجم الطلب في الإمارات الشمالية. ونتوقع أن تشهد الشارقة وعجمان انخفاضاً أكبر في متوسط الإيجارات بالمقارنة مع رأس الخيمة وأم القيوين".

وانخفضت إيجارات الشقق في الشارقة خلال العام 2016 بنسبة 3 بالمئة، ليبلغ متوسط إيجار الشقة بغرفة نوم واحدة حوالي 31 ألف درهم سنوياً. وكانت بلدية الشارقة قد أعلنت في الربع الثالث من العام التالي عن رفع نسبة رسوم تصديق عقود الإيجار من 2 إلى 4 بالمئة من قيمة الإيجار السنوي، مما أدى بالتالي إلى انخفاض عدد انتقالات المستأجرين داخل الإمارة. ولهذا قام بعض المالكين في الشارقة بعرض فترات مجانية وخطط سداد أكثر مرونة من أجل الحفاظ على المستأجرين الحاليين وجذب مستأجرين جدد.

كما انخفضت معدلات إيجار الشقق السكنية في رأس الخيمة بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من تسجيل زيادة بنسبة 2 بالمئة في بعض المشاريع السكنية مثل قرية الحمرا وميناء العرب بفضل الميزات والمرافق الإضافية التي توفرها للساكنين.

وقال جون ستيفنز "من المتوقع حدوث انخفاض في متوسط الإيجار في بعض المشاريع السكنية مع تسليم أكثر من 1400 وحدة سكنية في جزيرة المرجان، لتتاح بذلك خيارات أكثر للمستأجرين".

كما انخفض متوسط إيجار الشقق السكنية في عجمان بنسبة 2 بالمئة في العام 2016، ليصبح معدل إيجار الشقة بغرفة نوم واحدة حوالي 31 ألف درهم سنوياً. وذلك في الوقت الذي حافظت فيه إمارة أم القيوين في العام 2016 على نفس الأسعار بالمقارنة مع العام 2015.

وجاء في التقرير أيضاً أن قطاع المكاتب التجارية في الشارقة شهد استقراراً خلال العام 2016 بسبب قلة الطلب على المساحات المكتبية. كما أنه من المتوقع أن يسجل قطاع متاجر التجزئة بعض التحسن مع زيادة المعروض في العديد من الأماكن مثل عجمان سيتي سنتر وواجهة المجاز المائية ومول "زيرو 6".

وبحسب البيان، تُعد شركة أستيكو التي تأسست في دبي عام 1985، رائدة في تقديم قطاع الخدمات على المستوى الإقليمي والعالمي، وأكبر شركة للخدمات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم أستيكو خدمات تحليل الأسواق المستقلة، واستشارات تصميم المشاريع، وخدمات التقييم، وخدمات المبيعات والتأجير، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول والممتلكات.