ماجد الحقيل: وزارة الإسكان السعودية بدأت بالوفاء بوعودها

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن الوزارة بدأت في الوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها حيث أطلقت أولى دفعات برنامج سكني بنحو 15653 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن الـ280 ألف منتج المعلن عنه قبل أسابيع.
وخلال لقائه مع أصحاب الأعمال بالمقر الرئيسي بغرفة جدة، قال ماجد الحقيل إن وزارة الإسكان تعتزم طرح عدد من المشاريع خلال الأيام المقبلة في مختلف مناطق المملكة تصل إلى 80 فرصة استثمارية بإجمالي 110.7 ألف وحدة سكنية.
وأوضح "الحقيل" أن الوزارة تستهدف توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمسة المقبلة.
وتوقع أن ينهي برنامج تنظيم قطاع الإيجار "إيجار" الكثير من المشاكل الموجودة بين المالك والمستأجر ويضع حداً للقضايا العديدة العالقة في المحاكم.المزيد من أخبار السعودية
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