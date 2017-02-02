رجل أعمال هندي يشتري فيلا في أغلى مجمع سكني في دبي لقاء 14 مليون دولار

لقاء 53 مليون درهم اشترى رجل أعمال هندي في مشروع يعتبر أحد أغلى المجمعات السكنية في دبي، وهو " تلال الإمارات " الذي يبرز إمكانات شركة "إعمار" في تطوير مشاريع عالمية المستوى وبتوقيع أشهر المصممين العالميين.

يتميز هذا المشروع بإطلالته على ممرات "مونتجمري دبي" الخضراء، وملعب جولف مخصص للبطولات من 18 حفرة. وتشكل فلل " تلال الإمارات " مزيجاً متناغماً من الفلل متكاملة التجهيزات والتي تم بناؤها ضمن أحياء راقية خاصة تحيط بها مساحات طبيعية خضراء، مما يجعله واحداً من المشاريع السكنية الأكثر استقطاباً للمقيمين في دبي. تبلغ مساحة الفيلا 24 ألف قدم مربع.

ولا تعد هذه الفيلا الأغلى في تلال الإمارات إذ أن فيلا بمساحة أكبر قد يصل سعرها لحوالي 170 مليون درهم بمساحة تبلغ 43000 قدم مربعة وتضم الفيلا مسبحاً كبيراً وتسهيلات متعددة بما فيها مجمع للخدم والسائقين ومواقف للسيارات.