بيع كامل وحدات تاون هاوس في مجمع الأندلس خلال 3 ساعات

أعلنت عقارات جميرا للجولف، عن بيع جميع المنازل من طراز تاون هاوس ضمن مجمع الأندلس خلال فترة زمنية قياسية بلغت 3 ساعات من لحظة إطلاقها في السوق.

وبعد الإعلان الذي تم الأسبوع الماضي عن توافر منازل تاون هاوس التي تستهدف سوق العقارات المتوسطة بأسعارٍ تبدأ بـ 1.3 مليون درهم إماراتي، استقبلت عقارات جميرا للجولف يوم السبت المواطنين والوافدين الراغبين بشراء منزل ضمن هذا المشروع السكني الفخم، حيث أعلنت الشركة رسمياً عن طرح المنازل ذات الطراز المعماري الأندلسي في السوق.

وبهذه المناسبة، قال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي في عقارات جميرا للجولف: "لا يزال القطاع العقاري في دبي قوياً، ويقدم قيمة كبيرة للمستثمرين الباحثين عن عائدات تأجير عالية وقيمة لرأس المال. ونحن واثقون من أن 2017 سيكون عاما إيجابيا لعقارات جميرا للجولف وللسوق العقاري في دبي ككل، بالنظر إلى أن هناك زيادة في الطلب والرغبة في تملك المنازل الميسورة التكلفة في الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020."

وتتوقع شركة الاستشارات العقارية العالمية، سي بي آر إي، تحسناً بسيطاً في أداء السوق السكني لدبي خلال 2017. وشهد مجمّع الأندلس إقبالاً واسعاً منذ انطلاقه عام 2015، إذ لم يتبقى حالياً سوى 25% من إجمالي الوحدات السكنية المطروحة للبيع من المشروع. وتتوقع عقارات جميرا للجولف عاما ناجحا آخر مع اقتراب موعد إقامة معرض إكسبو 2020.

وأضاف كاظم: يمثّل الوقت القياسي لبيع جميع منازل تاون هاوس ضمن مجمع الأندلس نجاحاً كبيراً وإثباتاً حقيقياً على مدى التزامنا بتلبية رغبات السكان والمستثمرين المحليين والعالميين، ونلحظ اهتماماً كبيراً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء، كما نؤكد مواصلة السعي الحثيث لإنجاز المشروع وفق الإطار الزمني المحدد، مع الاستمرار بأعمال المبيعات الاستراتيجية الهادفة لزيادة جذب الاستثمارات العقارية العالمية إلى مدينة دبي".

والمجمع السكني مزود ببوابات للتحكم بالدخول والخروج، بالإضافة لخيارات متنوعة من المنازل التي تتضمن غرفتين أو ثلاثة غرف للنوم. وتتميّز جميع الوحدات بتصميمها الأنيق لتؤمن مساحات مفتوحة عملية تفيض بالراحة والأناقة والرقي وتنبض بالألوان، إذ تجمع بين النمط المعماري الحديث والتراث الأندلسي.

وسيكون لكل تاون هاوس شرفة خاصة في الهواء الطلق مع باحة خارجية وإمكانية إضافة مسبح اختياري -وهي عناصر أساسية للحياة الأسرية المعاصرة ونمط الحياة الراقي والاجتماعي- تستكملها المناطق المحيطة التي تتغنى بأشجار الزيتون والحمضيات وتتخللها الممرات والمسطحات المائية لتشكيل مناظر طبيعية حابسة للأنفاس مستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ومن المتوقع أن يستكمل بناء منازل تاون هاون في شهر سبتمبر 2018، لتكون أحدث إضافة إلى هذا المجمع المتعدد الأغراض، والذي يحتضن 715 شقة سكنية وفندقاً ومجمع للبيع بالتجزئة، ما يجعله مجمعاً متكاملاً بشكل مثالي

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