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عقارات

الصندوق العقاري السعودي يستعد لشراء محافظ الإقراض من المصارف

أريبيان بزنس
الأحد، 19 فبراير 2017
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الصندوق العقاري السعودي يستعد لشراء محافظ الإقراض من المصارف

يستعد صندوق التنمية العقارية السعودي لشراء محافظ الإقراض من المصارف وذلك بداية من الربع الثالث من العام الميلادي الجاري.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن المشرف العام على صندوق التنمية العقاري أيهم اليوسف إن الانتهاء من هذا الملف سيستغرق بين 6 إلى 7 أشهر، موضحاً أن الصندوق يعمل حالياً على تحديد قيمة المحافظ المالية التي يرغب في شرائها.

 

وقال "اليوسف" إن الهدف من شراء تلك المحافظ، هو توفير أكبر قدر من السيولة المالية.

 

وتتمثل عملية شراء المحافظ في تسلم القروض المقرر تقديمها للمواطنين من المصارف بنسب فائدة أقل، ما يعود بالنفع على المواطنين المقترضين من طالبي السكن.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على تحويل صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية وتقديم الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

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