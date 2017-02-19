افتتاح اول مشروع عقاري لمجموعة ترامب في دبي منذ انتخابه رئيسا

ا ف ب- افتُتح في دبي أمس نادي غولف يحمل اسم «ترامب إنترناشيونال غولف كلوب دبي» وتديره «مجموعة ترامب العقارية المالية» التي أسسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحضر الحفل نجلا ترامب، إريك ودونالد الابن، والمشروع العقاري هو الأول الذي تفتتحه الإمبراطورية التي أسسها والدهما منذ تسلمه الرئاسة في كانون الثاني (يناير) الماضي.





وعلى رغم أن اتفاق بناء النادي الفخم الذي نفذته مجموعة «داماك» العقارية سبق انتخابات العام الماضي، إلا أن إطلاق المشروع يتزامن مع الجدل القائم في الولايــات المتحـــدة حـــول تضارب المصالح مع مسؤوليات الرئيس في البيت الأبيض.

ولا يجبر القانون الأميركي الرؤساء على التخلي عن استثماراتهم أو أعمالهم، والتداخل بين الثروات الخاصة والسياسة ليس بجديد على الحياة السياسية في الولايات المتحدة.

لكن ارتباطات ترامب بحكومات ورجال أعمال تنفيذيين كبار أثارت أسئلة عن دستورية هذه العلاقات، وما إذا كانت تشكل مادة بحث جدية بالنسبة إلى الجهاز الحكومي للأخلاقيات.

وكان ترامب أعلن الشهر الماضي تخليه عن إدارة شركاته طوال ولايته الرئاسية لتجنب تضارب المصالح مع مسؤولياته في البيت الأبيض.

وأكدت مجموعته، التي تضم فنادق ومباني فخمة وملاعب غولف في أنحاء العالم، أنّها لن توقّع أي عقد في الخارج طوال ولاية ترامب الرئاسية وستنهي العقود التي يتم التفاوض في شأنها حالياً. لكن على رغم ذلك، لا يبدو أن ترامب تخلى تماماً عن مصالحه التجارية كما طلب منه الجهاز الحكومي للأخلاقيات.