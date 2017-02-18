داماك العقارية تدشن "ترامب إنترناشيونال غولف كلوب دبي"

بمناسبة افتتاح "ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي" في مجتمع "داماك هيلز" التطويري، نظمت شركة داماك العقارية جولة في ملعب الغولف الجديد بحضور عدد كبير من ضيوف الشرف، بما فيهم إريك ترمب ودونالد ترمب جونيور.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية: “يشرفني الوقوف هنا اليوم مع إريك ترمب ودونالد ترمب جونيور، بالإضافة إلى كبار الشخصيات والأعضاء البارزين في مجتمع الأعمال، للاحتفال بمعلم بارز آخر في مدينتنا العزيزة دبي.

ويُعَد ’ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي‘ ملعباً دولياً للغولف انضم حديثاً إلى تشكيلة ملاعب الغولف الأرفع مكانة في العالم. وسيغير هذا الإنجاز حتماً مشهد رياضة الغولف في دبي ومختلف أنحاء المنطقة، في خطوة تؤكد مكانة الإمارة كوجهة عالمية للتطورات ذات المستوى العالمي. كما أنه يمثل إضافة إلى العديد من المعالم السياحية الاستثنائية التي توفرها دبي لمواطنيها والمقيمين على أرضها وزوارها على حد سواء.”، وفق ماجاء في موقع مينا هيرالد menaherald.com.

ويتجاوز “ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي” كافة التوقعات، إذ يمتد على مساحة 7,205 ياردات ويحوي 18 حفرة بمعدل 71 ضربة. ويقع في قلب مجتمع “داماك هيلز” التطويري التي تبلغ مساحته 42 مليون قدم مربعة، على بُعد عشر دقائق فقط من شارع الشيخ زايد. وقد تم تصميم ملعب “ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي” من قبل المهندس جيل هانس المشهور عالمياً الذي قام أيضاً بتصميم ملعب دورة الألعاب الأولمبية عام 2016.

وأضاف سجواني: “يعود الفضل في تنفيذ وإكمال ’ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي‘ إلى العلاقة الناجحة التي جمعت تحت مظلة واحدة بين الأفضل في مجال التصميم والموقع والأعمال التطويرية والتشغيلية. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، عملت داماك بلا كلل وعن كثب مع كل من مؤسسة ترمب، أحد أفضل مشغلي ملاعب الغولف الفاخرة في العالم، وإريك ترمب، وذلك من أجل تسليم هذا المشروع المذهل لعشاق رياضة الغولف. كما نتطلع في المستقبل القريب للإعلان عن تسليم الفلل والقصور الفاخرة المطلة على ملعب الغولف، بالإضافة إلى الأحياء السكنية الأخرى في داماك هيلز.”

وخلال مشاركته في حفل الافتتاح، قال إريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترمب: “تغمرنا السعادة لكوننا جزءاً من هذه المناسبة الراقية في دبي لنشهد افتتاح أحدث مشروع في محفظتنا من ملاعب غولف ترمب، والذي يُعَد الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ويُشكِّل ’ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي‘ إضافة استثنائية لمحفظتنا المكونة من 18 نادياً مرموقاً للغولف، إذ سينضم إلى مجموعتنا من ملاعب الغولف في جميع أنحاء العالم. نحن فخورون للغاية بتعاوننا مع شركة داماك العقارية، ونتطلع من خلال هذه المنشأة المذهلة إلى تقديم مستوى جديد من التحدي والفخامة لإمارة دبي.”

ويُعَد النادي (كلوب هاوس)، وهو جزء من هذا المشروع الاستثنائي، الأكبر من نوعه في دبي، ويقدم خدمات فاخرة من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الطعام في أربعة مطاعم راقية، وبركة سباحة فاخرة بدون حواف، ومركز صحي من أحدث الطرازات، بالإضافة إلى متجر غولف متخصص للمحترفين. وسيقدم هذا المتجر أحدث المعدات والملابس مع توفير تحليل عالي التقنية لتأرجح الرمية، الأمر الذي يساعد في تزويد الأعضاء والضيوف بالمعدات المثالية المناسبة لهم”.

وتمنح الفلل الحديثة المطلة على ملعب الغولف، بالإضافة إلى الشقق منخفضة الارتفاع التي تشمل الكثير من النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف والشرفات الواسعة، إطلالة بانورامية على المساحات والممرات الخضراء في “داماك هيلز”. ومع البدء الفعلي لتسليم الوحدات في عدة أحياء سكنية، يُقدِّم المجتمع تجربة معيشة فاخرة تضم كلاً من الوحدات السكنية، ومراكز التسوق، ومرافق الترفيه والضيافة، في مكان واحد وبشكل ملائم ومريح.

ويحتوي مشروع “داماك هيلز” على أكثر من 4,000 فيلا فاخرة و7,500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مرافق الترفيه والضيافة، ومحلات التسوق الفاخرة، والمراكز الصحية والسبا، فضلاً عن المطاعم والمقاهي. وتكتمل المجموعة المتميزة من الفلل والشقق بأحد ملاعب الغولف الأكثر تميزاً في الإمارة، وهو “ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي”.