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عقارات

السعودية تعلن 15 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 فبراير 2017
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السعودية تعلن 15 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الأربعاء، أسماء بيانات المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية للعام 2017.

 

 وبلغ مجموع المنتجات السكنية التي شملتها الدفعة الأولى 15653 منتجاً سكنياً تضمنت 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقارية، و7953 منتجاً سكنياً من وزارة الإسكان.

 

وتضمنت المنتجات السكنية تخصيص 2937 فيلا في كل من منطقة الرياض والشرقية والحدود الشمالية والقصيم والمدينة المنورة وتبوك.

 

كما تم تخصيص 5016 أرض سكنية شملت منطقة الرياض، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير.

 

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قد أطلقا في وقت سابق حملة "سكني" لتخصيص منتجات سكنية متنوعة وذلك لنحو 280 ألف مستفيد.

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