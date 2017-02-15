انخفاض متوسط أسعار إيجارات الشقق السكنية 7% في أبوظبي

انخفض متوسط أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 7% والفلل بنسبة 5% في مدينة أبوظبي خلال العام 2016، ومن المتوقع أن تشهد مزيداً من الانخفاض في العام الحالي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته مؤخراً شركة "أستيكو" المتخصصة في مجال خدمات الاستشارات العقارية.

كما انخفض متوسط أسعار تأجير المكاتب بنسبة 7% في العام على أساس سنوي، مع تباطؤ ملحوظ في حجم الطلب على المساحات الكبيرة، ونتيجة لذلك أصبح المالكون يعرضون وحدات أصغر ومعدلات إيجار أقل وخطط سداد أكثر مرونة.

ووفقاً للتقرير فإن متوسط أسعار تأجير المكاتب انخفض بنسبة 7% في العام على أساس سنوي، مع تباطؤ ملحوظ في حجم الطلب على المساحات الكبيرة. ونتيجة لذلك أصبح المالكون يعرضون وحدات أصغر ومعدلات إيجار أقل وخطط سداد أكثر مرونة.

وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة "أستيكو، إن الطلب على المكاتب الكبيرة سيبقى ثابتاً، وسيتجه المالكون بشكل أكثر لتقسيم المكاتب من أجل تأجيرها. وهناك العديد من المشاريع المكتبية المتميزة والجديدة التي سيتم تسليمها في عام 2017، بما في ذلك مقر مصرف الهلال ومقر بنك أبو ظبي الإسلامي، والتي من المرجح أن تسهم بزيادة الوحدات الشاغرة على خلفية انخفاض الطلب.



و بحسب بيان صحفي وصل إلى أريبيان بزنس، يرى تقرير "أستيكو" أن الإمدادات الجديدة من الوحدات السكنية ستساهم بتخفيض الأسعار في السوق، وقد جرى تسليم 1400 وحدة سكنية خلال العام الماضي، ومن المتوقع تسليم أكثر من 4000 وحدة جديدة (2700 شقة و1360 فيلا) هذا العام.

وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط الإيجار السنوي للشقق الفاخرة بغرفتي نوم في جزيرة أبو ظبي بنسبة 10% ليصل إلى 141,000 درهم، فيما انخفض متوسط إيجار الشقة بغرفتي نوم في منطقتي الخالدية والبطين بنسبة 13% ليصل إلى 146,000 درهم. أما إيجارات الشقق العادية ومتوسطة الجودة فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 5%.



و فيما يتعلق بالفلل، فقد شهدت منطقة شاطئ الراحة أكبر انخفاض في مدينة أبوظبي من حيث أسعار الإيجار بنحو 10%، وحافظت جزيرة السعديات على استقرارها نسبياً على مدار العام بسبب وجود نسبة كبيرة من المالكين بين الساكنين.



وذكر التقرير أن أسعار مبيعات الشقق انخفضت بنسبة 4% في المتوسط في عام 2016، وشهدت الوحدات السكنية في مارينا سكوير وأبراج البوابة انخفاضاً بمعدل 125 درهم للقدم المربع، فيما ارتفعت أسعار البيع في مناطق شاطئ الراحة والبندر والريف داون تاون في العام 2016 بحوالي 50 درهم للقدم المربع بالمقارنة مع متوسط الأسعار في العام 2015.

وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الفلل التي انخفضت أيضاً بنسبة 4% خلال العام 2016، حيث انخفضت الأسعار بنحو 65 درهم للقدم المربع في حدائق الراحة، و60 درهم للقدم المربع في حدائق الجولف.

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