عقارات جميرا للجولف تطلق منازل "تاون هاوس" الميسور التكلفة﻿

أعلنت عقارات جميرا للجولف، مجمع الجولف السكني العالمي الطراز في قلب دبي الجديدة، عن إطلاق 95 منزل معاصر على طراز "تاون هاوس" مستوحى من الهندسة الأندلسية ضمن مشروعها الفاخر والميسور التكلفة "الأندلس".

ويأتي ذلك بعد نجاح إطلاق وحدات الشقق السكنية كجزء من المجمع –والتي باعت أكثر من 75٪ منها منذ إطلاقها في مايو 2015- لتستمر عقارات جميرا للجولف في توسيع محفظتها من العقارات الفاخرة والميسورة التكلفة، وتقديم منازل من غرفتين وثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 1,3 مليون درهم.

بهذه المناسبة قال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لعقارات جميرا للجولف: "قمنا برفع عدد الوحدات السكنية في مجمعنا تلبية للطلب القوي على منازل الشريحة المتوسطة في دبي، ولتوفير معروض أكثر تنوعاً ضمن عقارات جميرا للجولف. ويقدم المجمع مستويات عالية من السكينة والهدوء، ومما لا شك فيه أنه يقدم معياراً لا يُضاهى للمنازل العائلية الفريدة من نوعها في هذه المدينة النابضة بالحياة."

وبفضل طرازها الأندلسي ومعالمها المعمارية الغنية والمناظر الطبيعية الخلابة، يقدم المشروع مزيجاً فريداً من التصاميم الراقية والإبداعية ما يوفر أسلوب حياة متكامل ويضمن الجودة والرفاهية بأسعار ميسورة.

ومن المتوقع الانتهاء من بناء 95 منزلاً في سبتمبر 2018، تم تصميمها بعناية لتتحلى بالمساحات المفتوحة المغمورة بالإضاءة الطبيعية، والتي تجمع العناصر الأندلسية الحديثة والتقليدية لتصميم مساحات مريحة وعملية.

وسيكون لكل تاون هاوس شرفة خاصة في الهواء الطلق مع باحة خارجية وإمكانية إضافة مسبح اختياري -وهي عناصر أساسية للحياة الأسرية المعاصرة ونمط الحياة الراقي والاجتماعي- تستكملها المناطق المحيطة التي تتغنى بأشجار الزيتون والحمضيات وتتخللها الممرات والمسطحات المائية لتشكيل مناظر طبيعية حابسة للأنفاس مستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط.

يُذكر أن مشروع الأندلس من عقارات جميرا للجولف انطلق في عام 2015 استجابة لزيادة الطلب على المساكن الميسورة التكلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

وعملت عقارات جميرا للجولف بشكل وثيق مع الوكالات العقارية لمناقشة تطوير الأندلس، وعقدت حدثاً خاصاً هذا الأسبوع لمنح الوسطاء فرصة معاينة المخططات الرسمية للمنازل ذات الطابع الأندلسي.

في هذا الصدد قال فيل شيريدان، الرئيس التنفيذي لشركة فاين آند كاونتري: "إن إضافة منازل تاون هاوس إلى مشروع الأندلس ضمن عقارات جميرا للجولف هو بالتأكيد قيمة مضافة لأحد المجمعات السكنية الأكثر رواجاً في دبي. ونحن نستقبل حتى اليوم مستويات عالية من الاهتمام بالشراء في المشروع، حيث يعي المستخدمون النهائيون والمستثمرون فوائد العيش في وجهة عالمية المستوى ذات مرافق ممتازة وتكلفة كيسورة وخطط دفع مرنة."

ويأتي تطوير منازل التاون هاوس كأحدث إضافة إلى المجمع متعدد الاستخدامات، والذي يشمل أيضا 715 شقة، وفندقاً، ومركز تجزئة، مما يجعله منه مجتمعاً متكاملاً للمعيشة العصرية.

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