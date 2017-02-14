نمو صافي أرباح الدار العقارية 8 % إلى 2.8 مليار درهم للعام 2016

أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم عن نمو صافي أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 8% إلى 2.8 مليار درهم مقارنة مع 2.6 مليار درهم للعام 2015.



وتأكيدأ على التزام شركة الدار بتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 11 فلس للسهم الواحد عن العام 2016، مقارنةً مع 10 فلوس للسهم التي تم توزيعها عن العام 2015.





أبرز المستجدات التشغيلية خلال العام 2016:



المشاريع التطويرية:



• 3.5 مليار درهم إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية في العام 2016 بدعم من استمرار الطلب على الوحدات في مشاريع ياس إيكرز، مايان ووست ياس



• استراتيجية تطوير الوجهات في جزيرة ياس تواصل تحقيق المزيد من التقدم

o إطلاق ثلاث مراحل من مشروع ياس ايكرز، وتم بيع كل الوحدات في المرحلتين الأولى والثانية بالكامل

o إطلاق ثلاثة مباني جديدة في مشروع مايان، بيع 80% من إجمالي الوحدات في المباني الخمس الأولى

• ترسية عقود تشييد بقيمة 3 مليارات درهم



إدارة الأصول:

• 1.6 مليار درهم صافي الدخل التشغيلي من الإيرادات المتكررة خلال العام 2016

• حافظ ياس مول على معدلات إشغال مرتفعة حيث بلغت 94% كما في 31 ديسمبر

• بلغ معدل الإشغال في محفظة الدار من الوحدات السكنية 92% كما في 31 ديسمبر، وهو ما يعتبر أداءً قوياً بالرغم من الظروف الاقتصادية المتغيرة.

• 95% معدل الإشغال في محفظة الدار من المساحات المكتبية كما في 31 ديسمبر، وهو مستوى مستقر بالرغم من ظروف سوق أبوظبي للمساحات المكتبية.

• 77% معدل الإشغال في محفظة الدار من الفنادق كما في 31 ديسمبر، وهو ما يتفوق على معدلات الإشغال الفندقي في سوق أبوظبي (73%).

تعليقاً على النتائج، قال محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "تمكنا من تحقيق أداء مالي متميز في إطار جهودنا لتحقيق أهداف استراتيجيتنا الرامية لبناء نموذج أعمال مستدام وأكثر نضجاً، وتحقيق عوائد مستقرة في ظل دورات السوق الطبيعية. لا تزال استراتيجيتنا لتطوير الوجهات تحقق المزيد من التقدم مدفوعاً باستمرار الطلب على الوحدات العقارية عالية الجودة في مواقع حيوية داخل إمارة أبوظبي. نتيجة لذلك، تمكنا من تحقيق نمو في إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية بنسبة 17% إلى 3.5 مليار درهم خلال العام 2016. فيما يتعلق بمحفظة إدارة الأصول، وبالرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، وصل صافي الدخل التشغيلي من الإيرادات المتكررة إلى 1.6 مليار درهم، وهو المستوى الستهدف تحقيقه وفقاً لاستراتيجيتنا. وبالنظر للمستقبل، ترتكز جهودنا خلال العام 2017 إلى اقتناص الفرص الناتجة عن تنامي الطلب على مشروعات الإسكان المتوسط في أعمالنا التطويرية. وفيما يتعلق بإدارة الأصول، نؤكد التزامنا بتحقيق أهداف النمو على المدى الطويل، والتي سيتم تحقيقها من خلال خطة الاستثمارات بقيمة 3 مليارات درهم. وسنقوم قريباً بالإعلان عن مزيد من التفاصيل حول خططنا الاستثمارية، ونحن على قناعة بأن هناك المزيد من الفرص الاستثمارية التي يمكننا النظر فيها استناداً إلى مكانتنا المالية القوية. "ن تحقيق قيمة مضافة لمساهمينا يبقى على رأس أولوياتنا، ويسرني الإعلان عن اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيع 11 فلس للسهم عن العام 2016 مقارنة مع 10 فلوس للسهم التي تم توزيعها عن العام 2015."





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