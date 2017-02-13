Arabian business
عقارات

ابنا ترامب ضيفا شرف في افتتاح ناد عالمي للجولف في دبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 13 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
ابنا ترامب ضيفا شرف في افتتاح ناد عالمي للجولف في دبي

(رويترز) - من المتوقع أن يزور ابنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهما إيريك ترامب ودونالد ترامب جونيور دبي هذا الأسبوع لافتتاح نادي الجولف الذي يحمل العلامة التجارية لوالدهما.

 

وسيكون ابنا ترامب ضيفي الشرف في افتتاح (ترامب إنترناشونال جولف كلاب، دبي) في 18 فبراير شباط وفقا لما جاء في دعوة أرسلتها داماك العقارية.

 

 

وأعلنت داماك وقطب العقارات ترامب في 2013 إنشاء المجمع الذي تبلغ تكلفته ستة مليارات دولار في مشروع (أكويا داماك) الذي تصل مساحته إلى 8.5 مليون متر مربع. وتسدد داماك رسوم ترخيص لمجموعة شركات ترامب لاستخدام العلامة التجارية.

 

 

وفي الشهر الماضي قال ترامب الذي كان رئيسا منتخبا حينئذ إنه رفض صفقة قيمتها مليارا دولار عرضها عليه رئيس مجلس إدارة داماك حسين سجواني لأنه لم يرد الاستغلال. وأكدت داماك العرض في وقت لاحق.

 

 

وواجه ترامب انتقادات لأنه لم يبذل ما يكفي من جهد لينأى بنفسه عن الأنشطة التجارية لعائلته منذ انتخابه للرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني.

 

 

ويحتفظ ترامب بملكية إمبراطوريته التجارية العالمية لكنه سلم إدارتها لأبنائه بعد توليه الرئاسة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

إطلاق قصور "ترامب برايفت" الفاخرة في مشروع أكويا من داماك

"أكويا" من داماك يفوز بلقب أفضل مشروع للغولف

لماذا يدعم رجل أعمال إماراتي ترشح "دونالد ترامب" لرئاسة الولايات المتحدة؟

التحذير من زيادة تعرض عقارات ترامب للمخاطر حول العالم

تعليقات

المزيد في عقارات

نمو صافي أرباح الدار العقارية 8 % إلى 2.8 مليار درهم للعام 2016

توقعات جديدة من أستيكو باستمرار انخفاض معدلات الإيجار في دبي

دراسة تتوقع تراجع إيجارات أبوظبي 10 % العام الجاري

"تشيسترتنس": انخفاض إيجارات الشقق السكنية 7% في أبوظبي في 2016

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ما هي الضرائب والرسوم التي تطبقها السعودية على المواطنين والمقيمين في 2017 و2018؟

دبي توقع اتفاقية مع تيسلا لشراء 200 مركبة كهربائية بقدرات القيادة الذاتية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »