توقعات جديدة من أستيكو باستمرار انخفاض معدلات الإيجار في دبي

سيكون بإمكان المستأجرين في دبي التفاوض أكثر مع المالكين حول أسعار الإيجار وذلك بفضل العدد الكبير من الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم إطلاقها في السوق خلال عام 2017، وذلك وفق تقرير أصدرته مؤخراً شركة "أستيكو" المتخصصة في مجال خدمات الاستشارات العقارية.

فمن المقرر تسليم 31,500 شقة و12,500 فيلا هذا العام في العديد من المناطق بمدينة دبي بما في ذلك "سيتي ووك" من "مراس" و"أكويا" من "داماك" و"دبي وارف" من "دبي للعقارات" و"ميرا" من "إعمار". وهذا بالإضافة إلى 8,750 شقة و5,000 فيلا جرى تسليمها بالفعل في العام الماضي.

وبهذا الصدد قال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة "أستيكو": "يوجد أمام المستأجرين خيارات كثيرة من العقارات المنجزة في عام 2017 في المجمعات السكنية الجديدة والقديمة على حد سواء، وسيساهم حجم المعروض الجديد بالتأثير على أسعار السوق على الرغم من التوقعات بزيادة عدد السكان".

وأظهر تقرير "أستيكو" حول القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من العام 2016 انخفاض متوسط إيجارات الشقق بنسبة 5٪ بالمقارنة مع الربع السابق وبنسبة 6٪ خلال العام، مع وجود تفاوت واضح في بعض المناطق. حيث شهدت معظم المناطق انخفاض معدلات الإيجار للشقق بغرفة نوم واحدة بين 5,000 درهم و15,000 درهم، ليبلغ متوسط إيجارها 105,000 درهم في جميرا بيتش ريزيدنس، و75,000 درهم في منطقة الخليج التجاري، و45,000 درهم في إنترناشيونال سيتي، وفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

كما وصل معدل إيجار الشقق بغرفة نوم واحدة في أبراج بحيرات الجميرا إلى 75,000 درهم بانخفاض بلغ حوالي 15,000 درهم خلال العام، فيما بلغ المتوسط 115,000 درهم في وسط مدينة دبي، و95,000 في منطقة الروضة، و75,000 درهم في البرشاء.

أما بالنسبة لمتوسط إيجارات الفلل فقد انخفض بنسبة 3% خلال الربع الرابع من العام الماضي وبنسبة 5% على أساس سنوي. وشهدت بعض المناطق مثل البرشاء والسهول انخفاضاً كبيراً على مدى العام مع توجه المستأجرين إلى مناطق جديدة وبأسعار معقولة أكثر.

ومع ذلك، حافظت بعض المناطق الأخرى على معدلاتها دون تغيير بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط إيجار الفيلا من ثلاث غرف نوم 190,000 درهم في جميرا، و160,000 درهم في قرية جميرا، و180,000 درهم في الينابيع.

وقال ستيفنز: "يقدم المالكون والشركات العقارية العديد من العروض الجذابة مثل زيادة عدد الشيكات لاستقطاب المستأجرين في المجمعات السكنية التي تم تسليمها مؤخراً والتي تفتقر لمرافق البنية التحتية والمتاجر والوجهات الترفيهية. كما أن مالكي الوحدات وخاصة أولئك الذين لديهم قروض رهن عقاري أكثر ميلاً لخفض أسعار الإيجار لتجنب البقاء لفترات طويلة دون الحصول على أي إيرادات من الإيجار".

أما بالنسبة لمتوسط أسعار المبيعات فقد بقيت دون تغيير نسبياً خلال الربع الرابع وعلى مدى العام. وعلى الرغم من انخفاض متوسط أسعار مبيعات الشقق في مرسى دبي بالمقارنة مع عام 2015، إلا أنها ارتفعت بشكل طفيف خلال الربع الرابع من العام الماضي. وحافظت أسعار بيع الشقق في منطقة أبراج بحيرات جميرا على سعر 1,1150 درهم للقدم المربع.

وكما هو الحال في قطاع الشقق السكنية، استقر متوسط أسعار الفلل بشكل عام خلال الربع الأخير. وشهدت بعض المجمعات السكنية المرموقة مثل الإمارات ليفنج والمرابع العربية زيادة في متوسط الأسعار بحوالي 150 درهم للقدم المربع الواحد، بينما انخفضت الأسعار في مناطق أخرى مثل قرية جميرا بحوالي 100 درهم للقدم المربع.

وأشار تقرير شركة "أستيكو" أيضاً إلى انخفاض متوسط إيجارات المكاتب بنسبة 3٪ على أساس سنوي، بينما انخفض متوسط سعر المبيعات بنسبة 5٪. واختتم جون ستيفنز بالقول: "ستشهد أسعار إيجارات ومبيعات المكاتب مزيداً من الضغوط مع تسليم المزيد من المشاريع الجديدة واستقرار حجم الطلب. وهذا ما يتيح للمستأجرين والمشترين المزيد من الأسعار والحوافز الجذابة وشروط الدفع المرنة".