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صندوق التنمية العقارية السعودي يوقف الدفعات المالية

أريبيان بزنس
السبت، 11 فبراير 2017
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صندوق التنمية العقارية السعودي يوقف الدفعات المالية

أكدت صحيفة سعودية اليوم الجمعة أن صندوق التنمية العقارية أوقف الدفعات المالية لأسماء المواطنين المستحقين والتي تمت الموافقة عليها، مؤخراً، من أجل تطبيق الإجراءات والمعايير الجديدة للصندوق بحقهم.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" اليومية، أمس الخميس، عن مصادرها إن الهدف من هذه الخطوة هو "تقليل المخاطر في عملية تعثر المقترضين في السداد، ما يعطل سير عمل الصندوق في عملية التمويل، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بأسواق الصكوك".

 

وقالت المصادر إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم إبلاغ المستحقين الذين تم إيقاف قروضهم بالاشتراطات الجديدة التي يتفاوت فيها حجم الإقراض لتصل إلى 500 ألف ريال، ما يعني أنه سيتم تغيير قيمة القروض للمستحقين بحسب معايير تتعلق بالراتب، وكشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر وسجل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، مع ضرورة إحضار أي إثبات من جهات رسمية يفيد بمستوى الدخل.

 

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت، مؤخراً، عن إطلاق أولى دفعات برنامج "سكني" الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة.

 

وأوضحت الوزارة حينها أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الحالي ابتداء من الشهر الجاري، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

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