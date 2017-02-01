"نخيل" تحقق خلال 2016 أكبر أرباح صافية منذ تأسيسها بقيمة 4.96 مليار درهم

حققت شركة "نخيل" أعلى أرباح سنوية صافية في تاريخها على الإطلاق والتي بلغت 4.96 مليار درهم في 2016 – مسجلة بذلك نموا نسبته / 13 / في المائة عن صافي أرباح العام 2015 والتي بلغت 4.38 مليار درهم.

وأعلنت "نخيل" اليوم أنها حققت ربحا صافيا بلغ / 955 / مليون درهم خلال الربع الأخير من 2016 وبنمو بلغ نسبته 22% مقارنة بنفس الفترة من 2015 بقيمة /781/ مليون درهم.

وأظهرت نتائج 2016 - التي وصلت بالنتائج التراكمية للشركة منذ عام 2010 إلى 19.9 مليار درهم - تقدما في الأداء على أساس سنوي من قبل قطاعات أعمال "نخيل" في التجزئة والضيافة والتأجير السكني، إضافة إلى ذلك فإن التطوير العقاري والذي يعتبر القطاع الرئيسي للشركة يستمر في تنفيذ المشاريع الجديدة والتي تضيف قوة لميزانية الشركة، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وخلال العام 2016 سلمت "نخيل" /1426/ وحدة عقارية / أراضي ووحدات سكنية/ خصوصا في "نخلة جميرا" و"جميرا بارك" و"الفرجان" وانترناشيونال سيتي / المدينة العالمية/.

كما نمت إيرادات التجزئة بأكثر من 70 في المائة خلال عام 2016 مقارنة بالعام 2015 مما يعكس استراتيجية الشركة لتوفير المزيد من الأصول المملوكة والتي أثبتت زيادة التدفق النقدي.

وخلال عام 2016 وسعت "نخيل مولز" من زيادة محفظتها التشغيلية في قطاع التجزئة من خلال افتتاحها المرحلة الأولى من توسعة "ابن بطوطة مول" ومراكز التسوق المجتمعية التي يطلق عليها اسم "بافيليون" في انترناشيونال سيتي / المدينة العالمية / والفرجان إضافة إلى افتتاحها "كلوب فيستا ماري" مجمع المطاعم في "نخلة جميرا" الذين أضافوا 400 ألف قدم مربع من صافي المساحة القابلة للتأجير إلى أصول التجزئة الموجودة حاليا وبذلك ليصل إجمالي المساحة المشغلة القابلة للتأجير إلى 4.3 مليون قدم مربع بحلول نهاية العام الماضي.

يشار إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع الأخرى في قطاع التجزئة قيد التطوير والتي ستؤدي إلى زيادة إجمالي المساحة القابلة للتأجير لتصل إلى 17 مليون قدم مربع.

وقفزت إيرادات "نخيل" في قطاع الضيافة / 50 / في المائة خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015.. وخلال العام الماضي افتتحت الشركة أعمال فنادقها في سوق التنين /أيبس ستايلز الذي تديره أكور/ وفندق ابن بطوطة مول / الذي تديره بريمير إن / .. حيث يضم كلاهما 623 غرفة.

وحقق كلا الفندقين أداء عاليا بسبب موقعهما المميز مما يسلط الضوء على الطلب المتنامي في هذا القطاع.. ومن المتوقع أن يزيد كل من الفندقين من مساهمتهما في النتائج المالية للشركة خلال 2017 – والتي ستكون أول سنة مالية كاملة لهما في الخدمة.

وستواصل شركة "نخيل" التوسع في هذا القطاع الاقتصادي الرئيسي عن طريق جلب مفاهيم جديدة في قطاع الضيافة وعلامات تجارية عالمية إلى دبي وذلك تماشيا مع رؤية الحكومة لعام 2021 ولزيادة تعزيز قاعدة الأصول الإجمالية للشركة.

وحققت محفظة الشركة في قطاع التأجير السكني أداء جيدا في 2016 حيث حافظت على معدلات الإشغال ما يقرب من 100 في المائة، ومن المتوقع أن تدخل المزيد من الوحدات لمحفظة التأجير السكني في عام 2017 حيث سيستمر هذا القطاع في توفير مصدر ثابت للدخل للشركة.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل" إن 2016 كان عاما بالغ الأهمية بالنسبة للشركة حيث انتهت من جميع الالتزامات الخاصة بإعادة الهيكلة وذلك بسداد كامل صكوك الدائنين التجاريين البالغة 4.3 مليار درهم وذلك من مواردها الذاتية وسجلت أعلى أرباح غير مسبوقة على الإطلاق تحققها الشركة منذ تأسيسها.

ولفت إلى أنه وفي ظل التزامهم المستمر للحفاظ على قوة الاقتصاد المحلي منحت شركة "نخيل" عقودا للبناء بقيمة حوالي 3 مليار درهم خلال 2016 ومن المتوقع أن تمنح العام الجاري عقودا بقيمة 10 مليارات درهم.

وتوقع لوتاه مستقبل واعد للشركة.. معربا عن ثقتهم بأن استراتيجيتهم في توفير أعمال في قطاعات متنوعة تعود بفائدة كبيرة على شركة "نخيل" وتعزز من مكانتها كواحدة من بين شركات التطوير العقاري الرائدة في العالم.

وأشار إلى عملهم في الوقت الحالي على إنجاز مشاريعهم القادمة لتكون جاهزة للعمل خلال السنوات القليلة المقبلة بدءا من مشروع "ذا بوينت" في نخلة جميرا الذي يعتبر واحدا من بين الوجهات الرئيسية في الضيافة والتجزئة والذي من المتوقع افتتاحه العام الجاري.

وأوضح لوتاه أنه بعد مرور أول شهر فقط من عام 2017 بدأت "نخيل" بالفعل تسليم الوحدات السكنية للعملاء في بعض مشاريعها المنجزة ووقعت اتفاقيات مع شركاء جدد في قطاع الضيافة وطرحت مناقصات بناء جديدة وأعلنت عن استثمارها 150 مليون درهم لتنفيذ مسارات للدراجات الهوائية عبر مشاريعها السكنية .. إضافة إلى أنها ستطلق في وقت لاحق من هذا العام مبيعات مشروعها الجديد "بالم 360" الواقع في "نخلة جميرا".