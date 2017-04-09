ترسية عقدين بقيمة 1.7 مليار درهم لمشروع جديد في "ميدان ون" بدبي

أعلنت شركة "عزيزي للتطوير العقاري" الإماراتية اليوم أنه تم ترسية عقدين بقيمة 1.7 مليار درهم لتنفيذ أعمال الإنشاء لمرحلتين من المراحل الأربع التي سيتم إنجازها في مشروع "ميدان ون" اللتين يتضمنا 35 مبنى يتضمنان أربعة آلاف و435 وحدة سكنية تتميز بالجودة العالية وكفاءة التصميم.

ووقع العقدين في المقر الرئيس لمؤسسة "مدينة ميدان" بحضور سعادة سعيد حميد مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان ومرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة "عزيزي للتطوير العقاري"، حيث تم تعيين كلا من شركة "كي سي سي للهندسة والمقاولات" وشركة "اكتكو" للمقاولات العامة كمقاولين لتنفيذ أعمال البناء في المشروع متعدد المراحل ضمن مشروع "ميدان ون".

ووفق وكالة أنباء الإمارات، انبثقت مؤسسة مدينة ميدان من صميم أفكار ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويأتي المشروع تتويجا لرؤية سموه لما هو أكثر من مجرد موقع رئيس لسباقات الخيل حيث تصبو رؤية سموه إلى بناء مدينة متكاملة ومستدامة لجعل دبي إحدى مدن العالم الصديقة للبيئة إلى جانب مكانة دبي التجارية على المستوى العالمي.

وكانت "عزيزي" اشترت 186 قطعة أرض ضمن منطقة "ميدان ون" في فبراير الماضي ستضم 76 مبنى بعد دمج بعض الأراضي.

وقال سعادة الطاير في تصريح صحافي له اليوم إن تعيين مقاولين ذوي سجل حافل بالنجاحات مثل "كي سي سي" و"أكتكو" يؤكد مدى الحرص على إنجاز العمل بوتيرة سريعة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة حيث تظهر حاليا نتائج الجهد المشترك الذي تم بذله لجعل "ميدان" الوجهة الترفيهية الأولى ولتعزيز مكانتها في المنطقة كموقع متميز للمشاريع السكنية ومشاريع التجزئة.

وأكد أن شركة "عزيزي للتطوير العقاري" تحرص على الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي الذي يتمثل في إنجاز مجمع جديد يستقطب السكان من مختلف أرجاء المدينة ويجتذب شريحة العائلات.

وتتكون المرحلة الأولى من 18مبنا سكنيا منخفض ومتوسط الارتفاع حيث تتألف من ألفين و273 وحدة سكنية فضلا عن كثير من مشاريع التجزئة في منطقة "ميدان ون" يليها إنجاز المرحلة الثانية التي تتضمن 17 مبنى إضافيا في المرحلة الثانية تضم ألفين و162 وحدة سكنية.

يمتد مشروع "عزيزي للتطوير العقاري" المرتقب على مساحة شاسعة ضمن مشروع "ميدان ون" الشامل التي تقام على مساحة تناهز 3.7 مليون متر مربع ومن المتوقع أن يمثل أبرز عناصر الجذب مع افتتاح المرحلة الأولى في عام 2020 .

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