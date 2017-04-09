ارتفاع مبيعات الوحدات السكنية على المخطط في مدينة دبي بنسبة 45٪ في الربع الأول من عام 2017

تمثل مدينة دبي وجهة آمنة للمستثمرين حيث سجلت زيادة في عدد صفقات شراء الوحدات السكنية على المخطط بنسبة 45٪ في الربع الأول من العام 2017، وذلك وفقاً لأحدث التقارير العقارية التي أصدرتها شركة "تشيسترتنس". وشهدت الأشهر الثالثة الأولى من هذا العام أيضاً ارتفاعاً في عدد مبيعات الوحدات الجاهزة بنسبة 4٪، وزيادة قدرها٪ 25 في إجمالي نشاط المبيعات خلال تلك الفترة، فيما انخفضت إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 1٪ في الربع الأول من العام الحالي في دبي.

وبهذا السياق قالت إيفانا غازيفودا فوسينيك، رئيسة قسم الاستشارات والبحوث في شركة "تشيسترتنس" الشرق الأوسط: "شهد الربع الأول حركة إيجابية في قطاع الوحدات السكنية بمدينة دبي من حيث القيمة والعدد، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة الحوافز وخطط الدفع المسهلة التي أطلقها المطورون لتشجيع المستثمرين على شراء الممتلكات. وارتفعت قيمة المعاملات العقارية لتصل إلى 12.28 مليار درهم للوحدات السكنية على المخطط والوحدات الجاهزة على حد سواء وذلك بزيادة قدرها 31٪ مقارنة بالربع السابق، وهذا ما يمثل مؤشراً على أن الأسعار أصبحت في مستويات قريبة من توقعات المشترين".

وقد شهد العام الماضي إضافة 16,000 وحدة سكنية إلى السوق، ومن المتوقع أن يتم تسليم 15 ألف وحدة سكنية أخرى في عام 2017. ومع ذلك، عبرت إيفانا عن ثقتها بأنه لن تكون هناك أية مشكلات في حجم المعروض، وعلقت بالقول: "يبدو أن سوق العقارات السكنية في طريقها إلى الانتعاش، وتشير زيادة المعاملات وارتفاع الأسعار أو استقرارها قليلاً إلى زيادة ثقة المستثمرين بأداء السوق في دبي. ونتوقع أن يتم استيعاب الوحدات السكنية المتوقع تسليمها هذا العام بسهولة من خلال الطلب الإضافي الناجم عن تزايد عدد السكان وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب".

وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار مبيعات الشقق بنسبة 3٪ في المتوسط ​​خلال الربع الأول، وسجلت منطقة دبي لاند زيادة كبيرة بنحو 20٪ تقريباً من 760 درهم للقدم المربع في الربع الرابع من العام الماضي إلى 904.2 درهم للقدم المربع؛ بينما ارتفعت الأسعار في مدينة دبي الرياضية بنسبة 15٪ ​​من 918 درهم للقدم المربع إلى 1,053 درهم للقدم المربع. وبالمقابل شهدت الشقق السكنية انخفاضاً في منطقة الروضة بنسبة 5٪ تقريباً من 1,329 درهم للقدم المربع إلى 1,268 درهم للقدم المربع، وكذلك الحال في منطقة جميرا فيليج تريانجل التي انخفضت فيها الأسعار من 860 درهم للقدم المربع إلى 928 درهم للقدم المربع.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال روبن تيه، المدير الإقليمي في دولة الإمارات، ورئيس قسم التقييمات والاستشارات في شركة "تشيسترتنس" الشرق الأوسط: "أصبحت العديد من المناطق الجديدة في دبي أكثر جاذبية مع زيادة اهتمام المستثمرين كونها توفر مجموعة متنوعة من مرافق الراحة وتوجد في مواقع مميزة مما يجذب المشترين المحتملين. كما أن الأسعار فيها أقل بكثير من المشاريع العمرانية المرموقة، ولذلك فإنها خيار مثالي لمن لديهم ميزانيات محدودة أو يبحثون عن تقليص المساحة".

أما أسعار مبيعات الفيلا فقد انخفضت بنسبة 1٪ خلال الربع الأول من هذا العام في مدينة دبي، وسجلت نخلة الجميرا زيادة في الأسعار قدرها 7٪ من 2,152 درهم للقدم المربع إلى 2,301 درهم للقدم المربع، فيما شهدت الأسعار في منطقتي السهول والينابيع انخفاضاً بنسبة 10٪ من 1,187 درهم للقدم المربع إلى 1,073 درهم للقدم المربع.

وبشكل عام، انخفضت إيجارات الوحدات السكنية في مدينة دبي بشكل طفيف في الربع الأول، حيث انخفض متوسط إيجارات الشقق بنسبة 1٪ في جميع أنحاء الإمارة، ورغم أن منطقة مركز دبي المالي العالمي سجلت زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2016. إلا أن المناطق الأخرى مثل دبي لاند ورمرام وأبراج بحيرات الجميرا شهدت انخفاضاً في متوسط الإيجار بنسبة 4٪ تقريباً.

فيما انخفض متوسط إيجار الفلل في مدينة دبي خلال هذه الفترة بنسبة 1%، وشهدت منطقة فيكتوري هايتس الانخفاض الأكبر بنسبة 8%، ومنطقة الينابيع بنسبة 6%.

أما بالنسبة لمبيعات المكاتب، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2٪ خلال الربع الأول، وشهدت منطقتي أبراج بحيرات الجميرا ومرتفعات البرشا أكبر زيادة بنسبة 5٪ و4٪ على التوالي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المبيعات إلا أن متوسط الإيجارات انخفضت بنسبة 3٪ في المتوسط. حيث سجلت منطقتي الخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي انخفاضاً بنسبة 4٪ في المتوسط.