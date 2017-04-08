وزارة الإسكان: 414 ألف وحدة سكنية عجز المعروض السكني في السعودية

أعلنت وزارة الإسكان السعودية أن العجز في المعروض من الوحدات السكنية في المملكة بلغ نحو 414 ألف وحدة سكنية بنهاية العام 2016 وذلك عند مقارنة المعروض بعدد المتقدمين للدعم السكني.

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن العجز في الوحدات السكنية المعروضة يتفاوت مقارنة بعدد طلبات المتقدمين للدعم السكني، ويتفاوت توزيعها على مستوى مناطق المملكة، ليكون أكثر وضوحاً في منطقة مكة المكرمة بنسبة 26 بالمئة نتيجة شح الأراضي الصالحة للبناء، والتمركز في المدينة المقدسة، وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بعجز وصل 18.2 بالمئة، فالمنطقة الشرقية بنسبة ناهزت 12 بالمئة.

وحسب دراسة العرض والطلب على المساكن التي أجرتها وزارة الإسكان، وشملت 15 مدينة سعودية، تبيَّن أن جميعها يوجد فيها عجز في المعروض السكني، ما عدا مدينة واحدة، وهي جازان، في حين بلغ العجز في مدينة الرياض 61146 مسكناً تليها جدة بنحو 52459 مسكنًا، ثم مدينة مكة المكرمة بنحو 24096 مسكن، فالدمام بنحو 22189 مسكناً.

وبحسب هذه الإحصائيات، تتصدر المساكن من فئة الشقة صدارة المعروض من الوحدات السكنية في 2016، بنسبة تجاوزت النصف 57.28 بالمئة، وتمركز هذا النوع من المعروضة بشكل كبير في منطقة تبوك بنحو 74.94 بالمئة من جملة أنواع المسكن، وبنسبة أقل في كل من منطقة المدينة المنورة 64.80 بالمئة، ومنطقة مكة المكرمة 64.74 بالمئة، والقصيم بنسبة 47 بالمئة، وعسير بنسبة 45 بالمئة.

وجاءت فئة المساكن من نوع دور في فيلا في المرتبة الثانية بنسبة 63.94 بالمئة من إجمالي المساكن الجديدة، تمركزت بصفة رئيسة في منطقة الباحة، وبنسبة أقل في المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين مثلت المساكن من نوع الفيلا أقل من 5 بالمئة من إجمالي المعروض، وتمركزت أكثر في العاصمة الرياض بنسبة 10 بالمئة، ولم يمثل هذا النوع إلا نسبة 6.5 بالمئة في المنطقة الشرقية وانخفض إلى أقل من 1 بالمئة في بقية مناطق المملكة.