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عقارات

مشروع الزاهية بالشارقة يطلق حي "الليلك" الجديد بتكلفة 650 مليون درهم

أريبيان بزنس
السبت، 8 إبريل 2017
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مشروع الزاهية بالشارقة يطلق حي "الليلك" الجديد بتكلفة 650 مليون درهم

أطلق مشروع الزاهية حي "الليلك" الجديد الذي يضم 120 منزلا و تصل تكلفته الأنشائية الى 650 مليون درهم و يضم منازل التاون هاوس والفلل و فلل "الكورت يارد" ويوفّر لقاطنيه كافة متطلبات الحياة العصرية بما فيها مناطق للاستجمام والعبادة ورعاية الأطفال بالإضافة إلى مناطق عامة ومحلات للتسوق.

 

 

وتعود ملكية مشروع الزاهية لشركة الشارقة القابضة و هي شراكة بين حكومة الشارقة وشركة "ماجد الفطيم العقارية" ويتكون مجمّع الزاهية من سبعة أحياء مستقلة ومرتبطة فيما بينها تصل قيمته الأجمالية الى 4 مليارات درهم ويضم نحو/ 2270 /وحدة سكنية عند اكتماله في عام 2022 تتراوح أحجامها ما بين فلل فاخرة وشققً متعددة الأحجام.

 

 

وهو أول مجمع سكني خاص في الشارقة والحاصل على شهادة "بريام للمجمعات" للاستدامة البيئية - الذي تنفذه شركة "الشارقة القابضة"وفقا لوكالة أنباء الإمارات .

 

 

ويحتوي حيّ الليلك الذي صمّم خصيصاً لتلبية احتياجات كافة أفراد العائلة على العديد من المرافق بما فيها متنزه الحواس الذي يمتد على مساحة ستة الاف متر مربع ويتضمّن مجموعة من الأعمال الفنية التفاعلية والمساحات الخضراء وستربط ممرات للمشاة وراكبي الدراجات حي الليلك بالمتنزهات الخمسة الأخرى التي سيضمها مجمّع الزاهية عند اكتماله لتشجيع قاطني الزاهية وزوارها على استخدام خيارات نقل متعددة تسهم في الارتقاء بمستوى الاستدامة.

 

 

واوضح هوازن اسبر الرئيس التنفيذي - مشاريع المدن المتكاملة في شركة "ماجد الفطيم العقارية" في مؤتمر صحفي عقد بمجمع الزاهية انه تمّ اعتماد أرقى معايير التصميم في حيّ الليلك لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان في إمارة الشارقة بحيث تمّ دمج تطلعات قاطني مجمّع الزاهية وملاحظاتهم لتصميم منازل عصرية تتلاءم مع متطلباتهم اليومية.

 

 

ونوه الى ان بيع وحدات المشروع مطروحة أمام مواطني الدولة و الخليجيين و العرب .. فيما يطبق نظام التملك - حق الأنتفاع - لمائة عام على الجنسيات غير العربية .. لافتا الى وجود 4 أنواع من التمويل لشراء هذه الوحدات .

 

 

يشار الى ان مشروع الزاهية على تقاطع شارعي الشيخ محمد بن زايد والمدينة الجامعية وعلى مقربةٍ من أبرز المعالم في إمارة الشارقة ويبعد عدة دقائق من المدينة الصحية والمدينة الجامعية ومنطقة المدارس.

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