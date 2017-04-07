أول شركة عقارية سعودية تصدر صكوكاً إسلامية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت قالت شركة دار الأركان للتطوير العقاري -التي تعد من أكبر الشركات العقارية السعودية- أمس الخميس عن الانتهاء بنجاح من إقفال إصدار صكوك إسلامية دولية بقيمة 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار).
وفي بيان للبورصة السعودية (تداول)، أمس الخميس، قالت دار الأركان إن الصكوك المطروحة لأجل خمس سنوات تستحق يوم 10 أبريل/نيسان عام 2022 بمعدل ربح سنوي 6.875 بالمئة.
وأضافت أن الإصدار لقي إقبالاً كبيراً من مستثمري الأسواق الدولية والإقليمية، وقاربت قيمة الطلبات 4 مليارات ريال (حوالي 1.05 مليار دولار) أي ضعف المبلغ المطلوب.
وكانت الشركة بدأت الأحد الماضي اجتماعات مع مستثمري الصكوك الإسلامية الدوليين للبدء بطرح صكوك إسلامية.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن دار الأركان تعد أول شركة سعودية خاصة تطرح صكوكاً مقومة بالدولار العام الحالي.
وبحسب البيان الذي اطلع عليه أريبيان بزنس، عينت دار الأركان كل من الخير كابيتال ودويتشه بنك و بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس الدولي وبنك نور و كيو إنفيست لإدارة إصدار الشريحة الرابعة من برنامج الصكوك الإسلامية الدولية.
ويبلغ رأس مال دار الأركان -التي تأسست في العام 2000- 10.8 مليارات ريال (حوالي 2.9 مليار دولار).المزيد من أخبار السعودية
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
الجوازات السعودية تستبدل رخصة إقامة الوافدين بهوية مقيم لخمس سنوات | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
سامبا السعودية تستأنف عمل نظامها الإلكتروني | استثمار فردي | أريبيان بزنس
تلفزيون "سامسونج" الجديد يغنيك عن جهاز الكمبيوتر | تكنولوجيا | أريبيان بزنس
بالصور : سامسونج تطلق جهازها اللوحي جالاكسي"Tab S3" في دبي | أريبيان بزنس
كيف يتم طلب اللجوء في ألمانيا؟ والأولوية للسوريين والعراقيين! | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس