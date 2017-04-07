أول شركة عقارية سعودية تصدر صكوكاً إسلامية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت قالت شركة دار الأركان للتطوير العقاري -التي تعد من أكبر الشركات العقارية السعودية- أمس الخميس عن الانتهاء بنجاح من إقفال إصدار صكوك إسلامية دولية بقيمة 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار).

وفي بيان للبورصة السعودية (تداول)، أمس الخميس، قالت دار الأركان إن الصكوك المطروحة لأجل خمس سنوات تستحق يوم 10 أبريل/نيسان عام 2022 بمعدل ربح سنوي 6.875 بالمئة.

وأضافت أن الإصدار لقي إقبالاً كبيراً من مستثمري الأسواق الدولية والإقليمية، وقاربت قيمة الطلبات 4 مليارات ريال (حوالي 1.05 مليار دولار) أي ضعف المبلغ المطلوب.

وكانت الشركة بدأت الأحد الماضي اجتماعات مع مستثمري الصكوك الإسلامية الدوليين للبدء بطرح صكوك إسلامية.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن دار الأركان تعد أول شركة سعودية خاصة تطرح صكوكاً مقومة بالدولار العام الحالي.

وبحسب البيان الذي اطلع عليه أريبيان بزنس، عينت دار الأركان كل من الخير كابيتال ودويتشه بنك و بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس الدولي وبنك نور و كيو إنفيست لإدارة إصدار الشريحة الرابعة من برنامج الصكوك الإسلامية الدولية.

ويبلغ رأس مال دار الأركان -التي تأسست في العام 2000- 10.8 مليارات ريال (حوالي 2.9 مليار دولار).