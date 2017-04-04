"عبد الرحيم للاستشارات المعمارية" تفوز بعطاء تصميم 14 مبنى في منطقة السطوة

فازت شركة عبد الرحيم للاستشارات المعمارية (أراكو) بمناقصة لمجموعة النفيسي العقارية الوطنية، لتصميم وترخيص 14 مبنى في منطقة السطوة بدبي. وتبلغ قيمة المشروع حوالي 570 مليون درهم، ومن المتوقع أن تغطي مساحة الأبنية ما مقداره 1.3 مليون قدم مربع.

وبالنظر إلى المشاريع التي أنجزتها مجموعة النفيسي العقارية الوطنية في الكويت، فإن الشركة تعد من المستثمرين أصحاب الخبرة الكبيرة في مجال التطوير العقاري، ولها العديد من الاستثمارات في الإمارات والكويت ودول أخرى. و لديها خطط لانشاء أعداد أخرى من المباني، وتمثل أيضا مستثمرين من عائلة النفيسي في القطاع العقاري.

وتشمل المناقصة التي فازت بها مجموعة أراكو، تنفيذ الهندسة المعمارية والانشائية، وأعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والحصول على جميع التصاريح اللازمة من الهيئات ذات الاختصاص، والإشراف على عملية البناء.

يذكر أن مجموعة واسعة من شركات الاستشارات الهندسية، تقدمت للعطاء الذي فازت به شركة (أراكو) التي تتمتع بخبرة 30 عام في تصميم الأبنية والإشراف على مئات المشاريع الضخمة.

وعن قرار مجموعة النفيسي للاستثمار في دبي قال عضو مجلس الإدارة في المجموعة، طلال يوسف النفيسي: "لقد اسعدتنا دقة وشمول المشروع الذي قدمته (أراكو) وعرفنا أن مشروعنا ورؤيتنا هنا في الإمارات ستكون في أيد أمينة نظراً لخبرة أراكو الواسعة في البلاد والمنطقة".

وأضاف "لا تزال البيئة الاستثمارية في دبي تعتبر الأكثر جاذبية لهذه المشاريع في المنطقة. لما تضيفه جودة وتنوع القطاع العقاري من فوائد على عائد الاستثمار حيث يقدم هذا القطاع واحداً من أعلى العوائد في المنطقة ". وعن الفوز بالعطاء المطروح من قبل مجموعة النفيسي قال المدير العام لشركة (أراكو) في دبي المهندس رحيم بني زمان لاري "نحن فخورون جداً بحصولنا على العطاء، وبثقة مجموعة النفيسي. ونتطلع للمساعدة في تحقيق رؤية المجموعة على أكمل وجه". يشار إلى أن قطاع العقارات في دبي يهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار الذي يعززه الإنفاق الحكومي في الفترة التي تسبق إنطلاق معرض إكسبو العالمي المنعقد في الإمارات عام 2020 و كذلك الاستثمارات الأجنبية المتصاعدة في الامارة.

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