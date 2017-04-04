تسديد 560 مليون درهم آخر مستحقات حريق فندق العنوان﻿ لشركة إعمار العقارية

سددت شركة «أورينت للتأمين» يوم أمس الأول، مبلغ 560 مليون درهم عبارة عن القسط الأخير من مطالبة حريق فندق العنوان، وبذلك تكون الشركة قد سددت كامل المطالبة والبالغة 1.22 مليار درهم، وهي المطالبة الأكبر في المنطقة.
وكانت «أورينت» سددت 100 مليون درهم بعد فترة قصيرة من وقوع الحريق في ليلة رأس سنة 2016، ثم قامت بسداد 560 مليون درهم في يناير الماضي قبل أن تسدد الدفعة الثالثة والأخيرة يوم الأحد الماضي بحسب صحيفة الخليج.
تم تسليم الشيك في لقاء جمع أحمد المطروشي الرئيس التنفيذي ل «إعمار العقارية» وعمر الأمين الرئيس التنفيذي ل«أورينت للتأمين». وقال الأمين، إن سداد المطالبة بالكامل يعكس مدى التزام «أورينت» بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، وأضاف أن سداد مطالبة بهذا الحجم يعكس متانة وقوة إجراءات إعادة التأمين وجودة شركات الإعادة التي قامت أورينت بإسناد الأخطار إليها بنسبة 97%، حيث إن هذه الشركات تعتبر من أفضل الشركات العالمية والإقليمية في مجال إعادة التأمين وتتمتع بملاءة مالية كبيرة، مما مكنها من سداد المطالبة في وقت قياسي وقصير بالنسبة للمطالبة بهذا الحجم.
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