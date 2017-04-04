المالية السعودية توافق على طلب مؤسسة التقاعد لتمويل مساكن

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وافقت وزارة المالية السعودية على طلب مقدم من المؤسسة العامة للتقاعد يتضمن دعمها لتمويل شراء المساكن لشريحة الموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن وزارة المالية وافقت على طلب مؤسسة التقاعد بدعمها لتمويل شراء المساكن لشريحة الموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد (المدني والعسكري)، من خلال توجيه تعميم لكافة الجهات الحكومية، وذلك لتسهيل إجراءات التمويل للموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد، وذلك بإعطاء خطاب تحويل راتب للبنك، وتثبيته لصالح المؤسسة.

وبحسب الصحيفة اليومية، فإن شروط برنامج الإسكان هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد على 65 سنة، أن يكون سجل المستفيد الائتماني جيداً، ألا تقل خدمة الموظف بالقطاع الحكومي عن سنة، وأخيراً ألا يقل الدخل الشهري عن 4 آلاف ريال.

وتمول المؤسسة العامة للتقاعد برنامج "مساكن" الذي يقدم تسهيلات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال (1.34 مليون دولار) لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد (المدني والعسكري) والراغبين في شراء مسكن لهم.

ويتميز البرنامج بأنه يوفر تمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد وينتفع من مزايا هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات والعسكريين.