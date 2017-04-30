الدار العقارية تحقق 400 مليون درهم من مبيعات مشروع "ذا بردجز"

أعلنت شركة الدار العقارية اليوم، عن بيع الوحدات السكنية المطروحة من مشروع "ذا بردجز" للدخل المتوسط في جزيرة الريم بأبو ظبي بقيمة 400 مليون درهم، وذلك خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي، حيث شهد المشروع إقبالاً كبيراً من المستثمرين على الوحدات السكنية عالية الجودة.

واستجابة للطلب الكبير من المستثمرين على أول أبراج "ذا بردجز"، قامت شركة الدار بإطلاق مبيعات ثاني أبراج المشروع خلال المعرض مما رفع العدد الإجمالي للوحدات السكنية المطروحة للبيع إلى 424 وحدة سكنية تترواح بين استديوهات وشقق مؤلفة من غرفة نوم وحتى ثلاثة غرف. ونتيجة للإقبال الكبير على مشروع "ذا بردجز"، ستقوم شركة الدار بإطلاق مبيعات وحدات البرج الثالث بدءاً من السبت 6 مايو.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية: "نحن فخورون بالنجاح الكبير الذي حققه مشروع "ذا بردجز" والتفاعل الإيجابي من المستثمرين، حيث شهدنا خلال اليومين الأولين توافداً كبيراً الى منصة المبيعات التابعة لنا في معرض سيتي سكيب أبوظبي، وإقبالاً ملحوظاً للاستفادة من هذه الفرصة. ويؤكد الإقبال الكبير على مشروع "ذا بردجز" خلال المعرض مدى فعالية استراتيجيتنا وثقتنا في أداء سوق الدخل المتوسط في ظل المعروض حالياً، كما يجسد نجاح المشروع ثقة عملائنا بقدرتنا على توفير المنتج المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. وبعد هذا النجاح الكبير، نتطلع لإطلاق مبيعات وحدات البرج الثالث والترحيب بمزيد من العملاء."





