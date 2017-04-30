وزارة الإسكان: يحق للسعودي رفض منتجه السكني واستبداله بآخر

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت وزارة الإسكان السعودية أنه مازال بإمكان المواطن المستفيد المتقدم على برنامج الدعم السكني أن يرفض المنتج المخصص له من الوزارة أكثر من مرة في حال عدم تناسبه معه ولن يفقده ذلك أحقيته في الاستحقاق إذ تبقى نقاط استحقاقه كما هي على وضعها.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم إن الأراضي التي تخصصها الوزارة ضمن برنامج "سكني" مجانية، وأن نسبة القبول للمنتجات من وحدات سكنية في مشاريع الوزارة أو مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج "وافي" مرتفعة جداً، وتزيد في كل دفعة على سابقتها.

وقال "السويلم" إن "رفض المنتج يختلف من مواطن إلى آخر، وبعضهم يرفض المشروع أو المنطقة أو الموقع، لكن يظل استحقاقه للمنتج كما هو إلى أن يجد ما يناسبه".

وأضاف أن "الوزارة تعمل على توفير المنتج المناسب للمواطن، وتأخذ في عين الاعتبار رغباته، ولديها عدد من البرامج التي تتناسب مع دخله".

وكان المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، قال في وقت سابق أن المستفيد عند دخوله لبوابة وزارة الإسكان يمكنه معاينة المنتج ومن ثم قبوله أو رفضه، وفي حال رفضه يعود للنظام وينتظر دوره حتى يخصص له مرة أخرى، مشدداً على أن المواطن والمواطنة المستفيدين لهم الحق في رفض المنتج واستبداله وتغيير مكانه.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت يوم 15 أبريل/نيسان الماضي إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" والتي ضمت نحو 18.5 ألف منتج سكني؛ من ضمنها نحو 7700 قرض تمويلي مدعوم من صندوق التنمية العقارية. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الوزارة عن الدفعة الأولى من برنامج "سكني" والتي تضمنت 7700 قرض تمويلي، كما تم الإعلان في مارس/آذار الماضي عن الدفعة الثانية التي شملت 7700 قرض تمويلي آخر.

وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج في 2017 عبر الدفعات الثلاث الماضية 23100 مستفيد.