الصندوق العقاري السعودي يرفع عدد المصارف المقدمة للقروض لـ 10 مصارف

قال صحيفة سعودية اليوم الإثنين إنه من المنتظر أن يرفع صندوق التنمية العقارية في منتصف أبريل/نيسان الجاري الحالي عدد المصارف التي يتعاقد معها لتقديم قروض عقارية للمواطنين من مستحقي الدعم إلى 10 مصارف بعد أن كان قد أعلن عن التعاقد مع ثمانية مصارف في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليومية عن مصادر في الصندوق إن غالبية المستحقين في قوائم انتظار الصندوق سيتعاملون مع هذه المصارف العشرة، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيتين مع مصرفين قبل منتصف شهر أبريل/نيسان الجاري بهدف التسهيل على المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم التمويلي المخصص لهم عبر مصارفهم التي يتعاملون معها.

وأضافت المصادر أن صندوق التنمية العقارية أقرض نحو 900 ألف مستفيد منذ تأسيسه حتى الآن، في حين أصدر موافقات لـ 120 ألف مستحق لدعم الصندوق، العام الماضي، منهم 20 ألفا تقدر نسبتهم بـ 15 بالمئة فقط، تسلموا القروض المخصصة لهم والبالغة 10 مليارات ريال، فيما تخلف البقية.

واعتبرت المصادر ذهاب نحو 2500 مستفيد من أصل 7700 إلى المصارف الأربعة التي انحصر التعامل معها أثناء الإعلان عن الدفعة الأولة للحصول على الدعم السكني، أمراً جيداً، حيث شكلت نسبة المستحقين الذين ذهبوا إلى المصارف خلال الشهر الماضي نحو 32 بالمئة مقارنة بنسبة المقترضين عن طريق الصندوق في العام الماضي والبالغة نحو 15 بالمئة، متوقعة بارتفاع هذه النسبة نظراً لارتفاع عدد المصارف إلى ثمانية بعد دخول أربعة مصارف جديدة مع الإعلان عن الدفعة الثانية الشهر الماضي.

وأضافت أن الأسباب التي منعت نحو 5200 مستفيد من المتبقين من إجمالي 7700 الذين لم يذهبوا إلى المصارف الشهر الماضي، تمثلت في "عدم انتهاء الاتفاقية مع المصارف التي يتعاملون معها، والبعض الآخر ما زال يبحث عن مسكن ملائم حتى الآن"، مؤكدة أن هذه الأسباب أسهمت في عدم قدرتهم على إنهاء إجراءاتهم حتى الآن.

وكان صندوق التنمية العقارية قد وقع مع كل من "بنك الرياض" و"العربي الوطني" و"مصرف الإنماء" و"بنك البلاد" و"مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي" و"السعودي الفرنسي" و"بنك الجزيرة" إضافة إلى شركة "بداية لتمويل المنازل" لتقديم برنامج التمويل المدعوم للمواطنين.

وبدأ صندوق التنمية العقاري منذ فبراير/شباط الماضي بالإعلان عن دفعات القرض التمويلي، حيث تم إعلان الدفعة الأولى التي شملت 7700 مستفيد، والدفعة الثانية التي شملت أيضاً 7700 مستفيد.