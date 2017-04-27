دبي تفتتح أول فندق مستوحى من دور السينما عام 2018

أعلنت "ماجد الفطيم" الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وماريوت الدولية ورمزها في بورصة ناسداك (NASDAQ: MAR)، اليوم، عن خطط لإطلاق التصميم الأول من نوعه في المنطقة والمستوحى من دور السينما في فندق "ألوفت دبي سيتي سنتر ديرة".

ووفق موقع صحيفة مينا هيرالد، سيقدم الفندق مفهوم فريد من نوعه يضم غرف مصممة حول فكرة دور السينما بالإضافة إلى مفهوم “الهواء الطلق” لفوكس سينما، بالتعاون مع «ماجد الفطيم للسينما»، مالكة العلامة التجارية «فوكس سينما» في الشرق الأوسط.

وتشير أحدث التقارير الصادرة عن شركة STR للأبحاث إلى وصول متوسط نسبة إشغال الفنادق في إمارة دبي إلى 86.3٪ في أول شهرين من عام 2017، حيث سجلت شريحة الفنادق المتوسطة نمواً سنوياً بلغت نسبته 7.2٪ على أساس حجوزات الغرف.

ويجمع المشروع من خلال الشراكة بين “ماجد الفطيم” وماريوت الدولية، مابين أفضل الخدمات في مجال الضيافة، وكافة خيارات الإقامة الترفيهية بطرق مبتكرة لتوفير تجارب فريدة من نوعها لجمهور جيل الألفية من المسافرين ولتلبية المتطلبات المتزايدة للفئة المتوسطة في قطاع الضيافة ضمن المدينة.

وسيقدم فندق «ألوفت دبي سيتي سنتر ديرة» طابقاً مستوحى من فكرة دور السينما ليضم 25 غرفة فندقية، وأربعة أجنحة، مصممة لتكوين أسلوب حياة متكامل من خلال الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والنمط العصري وتجربة الزبائن المميزة.

وبصفتها الأولى ضمن المنطقة، ستكون غرف الفندق مجهزة بمجموعة كبيرة من الأفلام وشاشات العرض وأنظمة الصوت المتطورة ليتمكن النزلاء من الاستمتاع بتجربة سينما عالمية.

كما تم تصميم الأجنحة الفندقية الأربعة بشكل مستوحى من موضوعات أشهر الأفلام الرائجة حول العالم، من أفلام الأبطال الخارقين، إلى أفلام الجاسوسية، وبوليوود والعديد من الأفلام الأخرى. وسيضم الفندق مفهوم “الهواء الطلق” الرائد من “فوكس سينما” – ليقدم سينما تعمل عل مدار العام و مساحة لاستضافة الفعاليات متعددة الاستخدامات تلبي الاحتياجات المتزايدة للاستجمام و السفر التجريبي.

و أعلنت “ماجد الفطيم” أن أعمال البناء في فندق «ألوفت دبي سيتي سنتر ديرة» قد تخطت نسبة 38٪ باستكمال سبعة مستويات من البنية التحتية للفندق.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من أعمال البناء في شهر يونيو 2017 للوصول إلى الموعد المتوقع لافتتاح الفندق في الربع الأول من عام 2018.

يضم فندق «ألوفت دبي سيتي سنتر ديرة» 304 غرفة فندقية فسيحة، و29 جناحاً فندقياً، كما سيشمل مجموعة متنوعة من ردهات المطاعم والمشروبات، بما فيها سلسلة

“W XYZ Bar” التي يمكن للنزلاء من خلالها التواصل وقضاء أمتع الأوقات بينما يستمعون إلى الموسيقا، بالإضافة إلى Re:FuelSM by Aloft، المطعم المتخصص، وRe:Mix Lounge الذي يقدم مأكولات خفيفة وسريعة على مدار الساعة.