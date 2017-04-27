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عقارات

السعودية تستهدف أسعار من 200-700 ألف للوحدات مع المطورين

أريبيان بزنس
الخميس، 27 إبريل 2017
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السعودية تستهدف أسعار من 200-700 ألف للوحدات مع المطورين

قال مسؤول كبير في وزارة الإسكان السعودية إن الوزارة تستهدف بناء وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين تتراوح أسعارها بين 200 و700 ألف ريال (53.3 و186.7 ألف دولار).

 

وأوضح المشرف العام على وكالة الدعم السكني والفروع بوزارة الإسكان الأمير سعود بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أن "الوزارة تعمل مع البنوك والشركات التمويلية على إيجاد برامج تمويلية تخدم جميع شرائح المجتمع، إضافة إلى توفير خيارات متنوعة وجودة عالية وأسعار مناسبة".

 

وأضاف الأمير سعود، خلال ورشة عمل حول برنامج الدعم السكني ضمن فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2017، أن الوزارة حرصت على أن يشمل الدعم السكني جميع الفئات المستحقة ومن ذلك الأرامل والمطلقات والأيتام الذين تمت إضافتهم مؤخراً.

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