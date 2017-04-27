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عقارات

ناصر بطي عمير بن يوسف رئيسأ لمجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية

أريبيان بزنس
الخميس، 27 إبريل 2017
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ناصر بطي عمير بن يوسف رئيسأ لمجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية
ناصر بطي عمير بن يوسف

انتخبت الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقاؤية أمس مجلس إدارة جديد حيث فاز بعضوية المجلس كل ناصر بطي بن عمير بن يوسف، خالد جاسم محمد بن كلبان، علي فردان علي الفردان، محمد عبدالعزيزعلي عبدالله العويس، حمد عبدالله محمد الماس، رجاء محمد غانم سعيد المزروعي، محمد سيف درويش أحمد الكتبي
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية الرابعة والعشرون لشركة الاتحاد العقارية مساء الأربعاء الموافق 26/4/2016 . وقد تم عقد اجتماع مجلس إدارة للأعضاء الجدد في نفس اليوم بناء على الافصاح وأسفر الاجتماع عن فوز ناصر بطي عمير بن يوسف برئاسة مجلس ادارة الشركة بأغلبية الأصوات وحمد الماس نائباً للرئيس. ثم قدم كل من خالد جاسم بن كلبان وعلي فردان الفردان ومحمد سيف درويش الكتبي باستقالاتهم .
وبهذه المناسبة أثني ناصر بطي بن عمير على مجلس الادارة المنتهية مدته وتقدم اليهم بجزيل الشكرعلى ماقدموه من جهد وعطاء خلال الفترة السابقة ، موضحاً أن مجلس الإدارة الجديد سيواصل العمل نحو تعزيز فعاليات الشركة في الاستثمار الامثل للموارد المتاحة  وتعظيم الايرادات  
وقالت رجاء المزروعي والتي تم إنتخابها عضوا بمجلس الإدارة كأول إمرأة في تاريخ الشركة :" أنه لشرف عظيم أن أمثل المرأة في هذا المنصب حيث تتنافس المرأة في الامارات وبجدارة على الصدارة في مجالس الادارت سواء القطاع الاتحادي أوالمحلي أو شبه الحكومي وذلك بفضل الأهمية التي توليها قيادتنا الرشيدة لتعزيز دور المرأة ومشاركتها في التنمية المستدامة وتفعيل دورها وحضورها على المستويات الاقليمية والدولية .
وتتمتع المزروعي بخبرات تراكمية في العمل الاداري لأكثر من 18عاماً وتدرجت في السلم الوظيفي الى أن وصلت لشغل منصب نائب رئيس أول التسويق والاتصال المؤسسي في سلطة مركز دبي المالي ،وهي خريجة كليات التقنية العليا في أبوظبي واستكملت دراستها ونالت شهادة الماجستير في ادارة الاعمال في القيادة والادارة الدولية من جامعة الامارات .

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