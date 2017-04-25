"شروق" تكشف عن "منتجع مليحة الصحراوي" الفاخر بالشارقة

كشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ عن تطويرها لأول منتجع سياحي صحراوي فاخر في قلب مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية بإمارة الشارقة باسم "منتجع مليحة الصحراوي" بكلفة استثمارية تبلغ نحو 60 مليون درهم وذلك بالشراكة مع شركة "الوانس السياحية" التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها.

جاء الإعلان عن "منتجع مليحة الصحراوي" خلال مؤتمر صحفي عقدته /شروق/ اليوم خلال مشاركتها في الدورة 24 لمعرض سوق السفر العربي /الملتقى 2017/ بدبي حيث جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع بين كل من سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لــ /شروق/ وعبد العزيز العمادي عضو مجلس إدارة شركة "الوانس السياحية" بحضور عدد من المدراء في /شروق/ وممثلي وسائل الإعلام.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تقضي مذكرة التفاهم بين الجانبين بأن تقوم "الوانس السياحية" بتطوير "منتجع مليحة الصحراوي" بالتعاون مع /شروق/ التي ستمثل الشريك المحلي للشركة المطورة على أن يتم البدء في عمليات التطوير في الربع الأخير من العام الجاري و تنتهي بنهاية العام 2019.

ويصل حجم المساحة التي يستفيد منها "منتجع مليحة الصحراوي" إلى 300 ألف متر مربع منها 60 ألف متر مربع مخصصة لتطوير "منتجع مليحة الصحراوي" بما يضمه من نادي صحي وبركة سباحة وخدمات الأغذية والمشروبات والخدمات الفندقية الأخرى.

ويمثل منتجع مليحة الصحراوي بفضل موقعه الاستراتيجي أيقونة لقطاع الضيافة في منطقة مليحة حيث يتوسط الكثبان الرملية وجبل الأحفور في منطقة مليحة وهو ما يمنحه إطلالات خلابة طوال العام في الوقت الذي تحتضن فيه المساحات المخصصة للمنتجع محمية برية للغزلان وواحة مائية وأنشطة وفعاليات صحراوية موسمية مثل ركوب الجمال والخيول والرياضات الصحراوية الأخرى.

وسيضم "منتجع مليحة الصحراوي" 45 وحدة فندقية عائلية تتنوع أشكالها وأحجامها في أربعة طرازات هي "رويال سويت" الذي يصل حجمه إلى 167 مترا مربعا ويضم جناحين ومسبح وبركة سباحة خاصة و"كنج سويت" بمساحة 155 مترا مربعا و"جونيور سويت" بمساحة 90 مترا مربعا و"ستاندرد سويت" بمساحة 85 مترا مربعا.

وينفرد "منتجع مليحة الصحراوي" بتوفيره للوحدات الفندقية المتحركة والتي يمكن تغيير أماكن تمركزها في المناسبات الخاصة أو للاستفادة من الجغرافيا المميزة في المنطقة المحددة في منطقة مليحة للسياحة الأثرية والتراثية.

واستحوذت الفنادق الفاخرة من فئتي 4 و5 نجوم بإمارة الشارقة في العام الماضي على ما نسبته 70 بالمائة من إيرادات الفنادق في الإمارة وهو ما يعكس حجم العوائد المتحققة من الاستثمار في فنادق هذه الفئة وذلك في الوقت الذي تستأثر فيه مدينة الشارقة بنحو 94 بالمائة من إجمالي الفنادق في الإمارة فيما تتوزع النسبة المتبقية من الفنادق على خورفكان وكلباء والمنطقة الشرقية وذلك طبقاً لبيانات هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.

وتستعرض /شروق/ خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي الذي يختتم فعالياته الخميس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي أمام الزوار والمتخصصين أبرز مشاريعها للضيافة وتسلط الضوء على عدد من الوجهات السياحية الرائدة في الإمارة لاسيما "مليحة للسياحة البيئية والأثرية" و"جزيرة النور" إذ من المتوقّع أن تستقطب هذه المشاريع اهتمام شركات السياحة ووكلاء السفر الدوليين والأفراد.