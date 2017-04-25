الدار العقارية تعين "فيدا" لتشغيل منتجع جديد في جزيرة الريم بأبوظبي

وقعت "فيدا للفنادق والمنتجعات" التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة"، اتفاقية إدارة مع شركة "الدار العقارية"، لتشغيل فندق جديد ضمن أحد مشاريع الشركة التطويرية المتكاملة في جزيرة الريم.

ويمثل الفندق والشقق الفندقية أحد الملامح الرئيسي لمشروع "شمس مارينا" الذي تطوره "الدار العقارية" بإطلالات مباشرة على بحر العرب، وهو مؤلف من أربعة أبراج تم الإعلان عنها في مارس الماضي ضمن برنامج استثماري لـ "الدار العقارية" بقيمة 3 مليارات درهم، وفق ماذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ويضم برجا "فيدا شاطئ جزيرة الريم أبوظبي" 262 غرفة وجناحاً فسيحاً إضافة إلى 192 شقة فندقية للإقامة القصيرة والطويلة، ومجموعة متكاملة من المرافق عالمية المستوى التي تتضمن المطاعم المتخصصة ومراكز رجال الأعمال ومرافق المؤتمرات والمنتجعات الصحية، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب، ويضم المشروع أيضاً 329 شقة تتوزع على برجين بإطلالات على المرسى، على أن يتم البدء بتنفيذ الأعمال الإنشائية خلال العام الحالي.

وتم التخطيط لمشروع "فيدا شاطئ جزيرة الريم أبوظبي" و"فيدا رزيدنسز شاطئ جزيرة الريم أبوظبي" ليكون بمثابة منتجع عصري راقٍ في موقع حيوي على مقربة من مركز تجاري مميز يقدم خيارات متنوعة من المطاعم والوجهات الترفيهية، مما يضمن المزيد من التسهيلات للسكان والضيوف، ويبعد المشروع نحو 30 كيلومتراً عن مطار أبوظبي الدولي، و3 كيلومترات عن مركز المدينة، ومن المقرر افتتاح الفندق في 2020.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في "الدار العقارية" : يسرنا أن نتعاون مع مجموعة إعمار للضيافة لتقديم علامتها التجارية المميزة فيدا للفنادق والمنتجعات في أبوظبي من خلال هذا المشروع الجديد الذي نثق بأنه سيثري الملامح الفريدة لجزيرة الريم، ويشكل وجهة لا مثيل لها اليوم على مستوى المدينة ..مشيرا الى ان أهمية هذه الشراكة لا تقتصر على انسجامها مع استراتيجيتنا التطويرية فحسب، بل وتساهم أيضاً في تعزيز أداء وحدة أعمال إدارة الأصول لدينا.

وأبدى ثقته بأن المشروع سيلعب دوراً بارزاً في إثراء أجواء المجمع المتكامل الذي نعمل على تطويره في جزيرة الريم، بفضل ما سيقدمه من مرافق متنوعة تناسب السكان والزوار على حد سواء".

من جانبه قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة" : يمثل عقد إدارة فيدا شاطئ جزيرة الريم أبوظبي إنجازاً هاماً في مسيرة تطور ’فيدا للفنادق والمنتجعات‘، علامتنا التجارية التي نجحت بتبوؤ موقع فريد على مستوى قطاع الضيافة في المنطقة ..مؤكدا ان الشراكة مع مثل هذا المشروع الراقي من "الدار العقارية" هي شهادة على المزايا الكبيرة التي تتمتع بها فيدا عبر تركيزها على توفير وجهات عصرية ذكية تناسب احتياجات نخبة العملاء وتلاقي تطلعاتهم على كافة المستويات.