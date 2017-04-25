السعودية: انخفاض أسعار العقارات التجارية بالرياض 22% والسكنية 11%

أظهرت بيانات رسمية تصدر منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر انخفاضاً في أسعار العقارات التجارية بنسبة 21.7 بالمئة خلال عامين فيما انخفضت أسعار العقارات السكنية 10.9 بالمئة وذلك مقارنة بانخفاض عام لأسعار العقارات التجارية في جميع مناطق السعودية نسبته 17.8 و12.5 بالمئة للعقارات السكنية خلال نفس الفترة أي أن انخفاضات التجاري في الرياض كان الأبرز والأعلى على مستوى المملكة.

ووفقاً لصحيفة "مال" السعودية، توضح بيانات المقارنة للنشرة الربع سنوية لأسعار العقارات في المملكة عن الربع الأول من العام الجاري الصادرة أمس الإثنين وبيانات نشرة الربع الأول من العام 2015 (أي قبل عامين) والمتاحة على موقع الهيئة العامة للإحصاء، أن الرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية في الرياض سجل 74.5 نقطة مقابل 95.1 نقطة قبل عامين بانخفاض نسبته 21.7 بالمئة وهو الأعلى بين مناطق المملكة.

وتشمل العقارات التجارية كل من (قطعة ارض، عمارة، معرض/ محل، مركز تجاري)، فيما تشمل العقارات السكنية كل من (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة، بيت)، حيث قادت تراجعات الأراضي سواء التجارية أو السكنية سلسلة الانخفاضات لأسعار العقارات في المملكة متأثرة بشكل كبير بفرض رسوم الأراضي البيضاء وانخفاض الطلب بشكل عام.

وتتقدم أسعار الأراضي التجارية قائمة انخفاض العقارات التجارية على مستوى المملكة خلال العامين الأخيرين، إذ سجل مؤشر الرقم القياسي للأراضي التجارية على مستوى المملكة 80.1 نقطة خلال الربع الأول من 2017 بعد أن كان 97.5 نقطة في الربع الأول من 2015 أي بانخفاض نسبته 17.8 بالمئة.

كما تقدمت أسعار الأراضي السكنية قائمة انخفاضات العقارات السكنية بانخفاض مؤشرها إلى 87.6 نقطة في الربع الأول من 2017 مقابل 100.2 نقطة في الربع الأول من 2015 بانخفاض 12.5 بالمئة.

أما أسعار العقارات التجارية الأخرى، انخفضت أسعار المعرض/ محل خلال عامين بنسبة 9.7 بالمئة، والمركز التجاري بنسبة 0.6 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار العمارة التجارية بنسبة 2.1 بالمئة. فيما سجلت أسعار العقارات السكنية الأخرى انخفاض أسعار الشقة السكنية بنسبة 11.7 بالمئة، والفيلا بنسبة 9 بالمئة، والعمارة بنسبة انخفاض 7 بالمئة، وأخيراُ البيت بانخفاض 1.7 بالمئة.

وتوضح بيانات المقارنة على المستوى الجغرافي أنه فيما يتعلق بقطاع العقارات التجارية جاءت منطقة حائل بعد الرياض كثاني أكبر خلال عامين بنسبة 21.1 بالمئة ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 19 بالمئة تليها منطقة تبوك بنسبة 14.1 بالمئة انخفاض.

أما المناطق الأقل انخفاضا في أسعار العقارات التجارية فجاءت الباحة وعسير والمدينة المنورة بتراجعات 1.1 و4.1 و5.3 بالمئة على الترتيب، أخذاً في الحسبان ارتفاعها في جازان بنسبة 10.3 بالمئة.

وعلى صعيد العقارات السكنية، تقدمت منطقة الباحة انخفاضاته بنسبة 20 بالمئة وتليها منطقة القصيم بانخفاض نسبته 17 بالمئة ثم منطقة تبوك بنسبة 16.8 بالمئة ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 15.4 بالمئة.

أما المناطق الأقل انخفاضاً في أسعار العقارات السكنية، فتقدمتها المنطقة الشرقية والمدينة المنورة ونجران بانخفاضات 7.5 و8.8 و9.9 بالمئة على الترتيب.