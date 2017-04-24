Arabian business
عقارات

كراون جيت تقيم منتجعاً سياحياً في رأس الخيمة بتكلفة 220 مليون درهم

أريبيان بزنس
الاثنين، 24 إبريل 2017
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كراون جيت تقيم منتجعاً سياحياً في رأس الخيمة بتكلفة 220 مليون درهم

أعلنت "كراون جيت" العالمية استحواذها على قطعة أرض في جزيرة المرجان في رأس الخيمة لإقامة منتجع سياحي فاخر بتكلفة تصل الى 220 مليون درهم حيث من المقرر أن يتم افتتاح المشروع الجديد في العام 2019.

 

وقال المهندس عبدالله العبدولي العضو المنتدب لجزيرة المرجان إن هذه الشراكة من شأنها ان تسهم في تحويل الجزيرة الى مركز عالمي رئيسي للاستثمار والسكن على حد سواء من منطلق دورها العالمي في توفير أفضل الفرص الإستثمارية النوعية ، مرحبا بشركة "كراون جيت" العالمية في جزيرة المرجان.

 

من جهته قال جو مكورماك الشريك المؤسس في شركة "كراون جيت" العالمية، وفق وكالة أنباء الإمارات، ان جزيرة المرجان استطاعت أن تصبح وجهة سياحية رئيسية للسياحة وللفخامة ليس فقط في منطقة الخليج ولكن على المستوى العالمي أيضا، مشيرا إلى أن المنتجع الجديد الذي سيتم انشاؤه يتميز بفرادته والذوق الرفيع في تصميمه وبنائه مما سيجعله يترك أفضل أثر عن جميع من يزوره.

 

وتعتبر "كراون جيت" شركة عقارية تنشط في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا وتتخصص في بناء أفضل العقارات وأكثرها أمنا ورفاهية، ومن خلال التزامها بتوفير أعلى المعايير المعتمدة لناحية الاهتمام بالعملاء فإن الشركة العالمية تركز بشكل أساسي على الاستثمارات في العقارات في المناطق التي تتمتع بطلب عال عليها حيث تتمتع بسمعة عالمية لجهة تطوير عقارات تتميز بالجودة والنوعية المميزة.

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