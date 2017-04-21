الصندوق العقاري السعودي: لا نتعامل مع القروض الربوية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي أن قروض البنوك والشركات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

والتمويل المدعوم هو برنامج تمويل سكني موافق للشريعة الإسلامية، مدفوع التكاليف، ينفذ بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية.

وقال "الصندوق" عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة "أنه لا يتعامل مع أي قروض ربوية"، داعياً المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم في حال واجهوا مشكلة مع بنوك أو شركات التمويل إلى الاتصال على الرقم 920033321 خلال أيام العمل الرسمية من الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء.

ويصدر الصندوق أرقاماً جديدة لـ 7700 مستفيد شهرياً ليصل عدد المستفيدين إلى 85 ألفاً خلال العام 2017، و500 ألف في السنوات الخمس المقبلة.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت يوم 15 أبريل/نيسان الماضي إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" والتي ضمت نحو 18.5 ألف منتج سكني؛ من ضمنها نحو 7700 قرض تمويلي مدعوم من صندوق التنمية العقارية. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الوزارة عن الدفعة الأولى من برنامج "سكني" والتي تضمنت 7700 قرض تمويلي، كما تم الإعلان في مارس/آذار الماضي عن الدفعة الثانية التي شملت 7700 قرض تمويلي آخر.

وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج في 2017 عبر الدفعات الثلاث الماضية 23100 مستفيد.