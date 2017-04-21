شركات أمريكية وبريطانية وكويتية وبحرينية تتنافس في تنفيذ إسكان الرياض

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشفت وزارة الإسكان السعودية عن تنافس أربع شركات عالمية على تنفيذ مشروع "إسكان الرياض" الكائن شمال غرب مطار الملك خالد الدولي لبناء الوحدات السكنية للمستفيدين ممن صدرت لهم الموافقة من الوزارة وذلك ضمن شراكة الوزارة مع المطورين.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن أحمد مندورة الرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص "إن جنسيات الشركات العالمية التي تعمل على تنفيذ مشاريعها الإسكانية على أرض الوزارة أمريكية، وبريطانية، وكويتية، وبحرينية"، دون أن يذكر المزيد من المعلومات عن تلك الشركات ودون ذكر أسمائها.
وقال "مندورة" أن برامج وزارة الإسكان استحدثت في سبيل تحفيز القطاع الخاص بإنتاج الوحدات السكنية في النطاق السعري المناسب للمستفيدين، مشيراً إلى أن 70 بالمئة من المواطنين قوتهم الشرائية للوحدات السكنية تراوح بين 250 و750 ألف ريال.
وأضاف أن "الشراكة مع المطورين العقاريين تسهم في معالجة التحديات التي تواجه وزارة الإسكان مثل قلة الأراضي وارتفاع تكلفة شرائها، إضافة إلى تكلفة التشييد والبناء.
ويقع مشروع إسكان الرياض شمال غرب مطار الملك خالد الدولي على امتداد طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويوفر أراضي سكنية مطورة وأراضي لمبان متعددة الأدوار تتيح بناء نحو 7 آلاف وحدة سكنية.المزيد من أخبار السعودية
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