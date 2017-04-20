"إثراء دبي" تكشف عن ون زعبيل وإثراء ديرة

كشفت إثراء دبي، النقاب عن اثنين من أهم مشاريعها البارزة في إمارة دبي وهما ون زعبيل، ومشروع إثراء ديرة.

ومشروع إثراء ديرة هو أحد أهم المشاريع التي تديرها إثراء دبي حالياً، ويهدف إلى تطوير منطقة ديرة، التي شهدت بدايات نمو الإمارة وتبنت كافة نشاطاتها التجارية.

ويعد التوسع في منطقة ديرة نحو الواجهة البحرية، إحياءاً لتقاليد التجارة في الإمارة. ويتضمن المشروع تطوير سوق ديرة ليصبح محور المنطقة، يضيف إليها طابعاً خاصاً ويثري نسيج المجتمع الذي نسجته قصص الماضي والحاضر.

وتضم المنطقة المطورة عدداً كبيراً من مساحات البيع بالتجزئة، من والمحلات والمتاجر المتنوعة ومناطق التخزين، لتعزيز عملية التجارة. ويوفر المشروع سلسلة من المطاعم على طول المرسى، مما يشكّل ممرا حيوياً هو الأول من نوعه في ديرة، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق التي تلبي احتياجات الزائرين من رجال الأعمال والمقيمين في المنطقة.

وتجسيداً لروح التجارة في ديرة، بدأت إثراء دبي العمل في ماركت الواجهة البحرية، الذي سيتم افتتاحه خلال هذا العام ويتوقع أن يساهم في تعزيز تجربة التسوق الخاصة بالمواد الغذائية الطازجة وتوفير بيئة متميزة للصيادين وتجار اللحوم، وتجار الخضروات والأغذية المجففة والبهارات، كفيلة بأن تحقق لهم النمو والازدهار.

كما أن مشروع ون زعبيل، هو مشروع آخر مبدع على قائمة أعمال إثراء دبي، وفي منطقة تعكس نتاج الطموح والابتكار والروح الريادية لإمارة دبي، ويتوسط المشروع حي زعبيل الذي يقع في قلب المدينة، ويتميز بموقع استراتيجي بين الأحياء التجارية القديمة والجديدة في دبي. ويتكون ون زعبيل من برجين لشقق فاخرة، وفندق، وشقق مفروشة متعددة الاستخدامات ومساحات مكتبية ومساحات للبيع بالتجزئة (ذي غاليري)، يربط بينهما أكبر ممر بانورامي في العالم (ذا لينكس) على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض، ليضفي المشروع خياراً جاذباً للمعالم السياحية والمطاعم الراقية والصالات في الإمارة.

يذكر أن إثراء دبي هي شركة مملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، تأسست لتقوم بتطوير مجموعة من المشاريع العقارية التي تخدم التنوع المجتمعي في دبي وتركز على منشآت تثري سبل العيش الرغد في المدينة وتدعم احتياجات النسيج الاجتماعي بكافة أشكاله.



