القدرة تعرض نخبة من المشاريع المستقبلية النابضة بالتراث والحداثة في معرض سيتي سكيب أبوظبي 2017

تستعرض شركة القدرة العقارية، الذراع العقاري لشركة القدرة القابضة في معرض "سيتي سكيب أبوظبي 2017" - الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - نخبة متميزة من أخر مشاريعها التطويرية المستقبلية النابضة بالتراث والحداثة، وهي مشروع السوق الشعبي في إمارة أبوظبي، ومشروع براري عين الفايضة بمدينة العين، ومشروع فندق قصر البحر في مدينة الرباط بالمغرب، حيث يجمع هذا المعرض المتخصصين في المجال العقاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 18 أبريل ويختتم اليوم الموافق 20 إبريل 2017.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة، إن تواجدنا في معرض سيتي سكيب أبوظبي 2017، يأتي انطلاقاً من حرصنا الشديد على المساهمة في عملية التنمية والتطوير بإمارة أبوظبي، وإبراز الصورة الحضارية المتميزة، والمكانة العمرانية الراقية التي وصلت إليها الإمارة على المستوى العالمي، وذلك من خلال اعتمادنا على استراتيجية فعّالة تمكننا من الدخول بمشاريع استثمارية تطويرية هامة متعددة ومتنوعة المجالات.

ومن جانبه أكد خليفة يوسف خوري، رئيس مجلس إدارة شركة القدرة العقارية، نفخر بتواجدنا في معرض ستي سكيب أبوظبي2017 الذي اكتسب سمعة مرموقة وأصبح علامة فارقة في مجال التطوير العقاري المحلي، ونحن كأحد المساهمين الأساسيين في تطوير السوق العقاري بإمارة أبوظبي نعمل على إنجاز مشاريع ضخمة تتميز بمعايير عالية الجودة، لذا نطور حالياً العديد من المجتمعات السكنية والتجارية المستقلة والمستدامة في العاصمة أبوظبي، ومدينة العين، والمملكة المغربية، تلبية للطلب المتنامي في سوق التطوير العقاري.

ويتمتع مشروع السوق الشعبي بمميزات عديدة تخص الموقع والأهمية الثقافية والتجارية حيث يقع في منطقة بين الجسرين ويتميز بإطلالة رائعة على جامع الشيخ زايد الكبير، ويتضمن المشروع الذي يقع على مساحة تبلغ 245,000 متراً مربعاً مجموعة من المراكز التراثية والتجارية والثقافية والترفيهية من بينها السوق المُغطى ومركزاً للمسارح والفنون ومركزاً للترفيه التربوي لجميع الأعمار فضلاً عن المطاعم والفندق ومجمع شاليهات، وممشىً سياحياً. كما ، يوفر مشروع براري عين الفايضة لجميع سكانه أسلوب حياة متوازن من خلال أماكن مخصصة للمشي ومساحات مفتوحة للترفيه وممارسة مختلف النشاطات الرياضية، حيث يقع عند سفح جبل حفيت، ويتألف من فلل مفردة ومزدوجة بما مجموعه 2550 وحدة سكنية، ليكون إجمالي المساحة الأرضية للوحدات السكنية 752 متراً مربعاً من الفلل المفردة والمزدوجة وتتألف من 5 و 6 غرف نوم، وتتميز الفلل بتصاميمها المتنوعة بين التقليدية، والحديثة، والعصرية، مع تطبيق هذا المشروع لمبادئ الاستدامة لتطوير مجتمع مستدام مدرك لأهمية الحفاظ على الطاقة.

وفيما يتعلق بمشروع فندق قصر البحر في مدينة الرباط بالمغرب، ستقوم شركة القدرة القابضة من خلال إحدى الشركات التابعة لها بإعادة تأهيل وتحويل مبنى مستشفى ماري فوييه إلى قصر فندقي من فئة الـ 5 نجوم، فريد ينبض بعبق التاريخ والحداثة في آن معاً، وهذا الفندق سيدار من قبل سلسلة الفنادق الشهيرة فور سيزنز، وسيكون بإمكانه استقبال 4 رؤساء دول في نفس الوقت لما يتميز به من مجموعة متنوعة من الأجنحة الملكية والرئاسية، ويتألف الفندق من 229 غرفة فاخرة وأجنحة مرموقة، ومطاعم فريدة، ومراكز للمؤتمرات وقاعة احتفالات تتسع لـ 1450 شخصاً، بالإضافة إلى المرافق والخدمات السياحية الأخرى، كما يوفر صالة مفتوحة تعطي انطباعاً رائعاً لأفق المحيط، مع مراكز رفاهية على شاطئ البحر تتوسطها حدائق أندلسية الطابع ليكون قصر البحر عنواناً فريداً للرفاهية في مدينة الأضواء الرباط. الجدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب أبوظبي 2017، يُعتبرُ نقطة التقاء سنوية للمستثمرين العقاريين والمطورين والمسؤولين الحكوميين،والمهندسين المعماريين والمصممين والعاملين في القطاع العقاري. - انتهى -