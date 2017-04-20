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عقارات

طموح تعلن عن مشروع "الريم داون تاون" في جزيرة الريم

أريبيان بزنس
الخميس، 20 إبريل 2017
طموح تعلن عن مشروع "الريم داون تاون" في جزيرة الريم

 كشفت شركة طموح للاستثمارات - المطور العقاري في أبوظبي - اليوم عن مشروع "الريم داون تاون" المخطط الرئيسي المستدام والمبتكر التصميم، والذي يقع على الشواطئ الشمالية الغربية لجزيرة الريم، وبمساحة إجمالية تبلغ 104 هكتار، و 3.4 مليون متر مربع للمساحة المبنية، والذي يعتبر أول مشروع في أبوظبي يجمع بين التصميم العصري والتقليدي في إطار فريد من نوعه، خاصة وأنه يضم بنية تحتية للنقل متصلة بالكامل، إضافة لأول سكة حديدية خفيفة ومترو في العاصمة أبوظبي. 

 

وقال غانم مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة طموح للاستثمارات: "لأكثر من عقد من الزمن ساهمت شركة طموح في تأسيس قطاع العقارات بإمارة أبوظبي وتحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030".  أضاف المنصوري، "إن مشروع "الريم داون تاون" يعد دليلاً آخر على نهج طموح المبتكر في تطوير مشاريع استراتيجية تُلبي الاحتياجات المتنوعة للسكان والشركات، وتعزز في ذات الوقت المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي على الخريطة العالمية كمركز سكني وسياحي وتجاري، ونؤمن بأن "الريم داون تاون" هو مشروع مبتكر بكل المقاييس لذا نتوقع أن يستقطب اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين". 

 

 

إن مشروع "الريم داون تاون" مناسب للجميع فهو يوفر 12.300 وحدة سكنية لما يقارب 27.000 نسمة، وقد قُسم إلى ثماني مناطق، كل منطقة متميزة بطابعها المختلف في الأسلوب والاختصاص، إضافة إلى الأراضي المنتشرة في الشمال، ومحمية القرم (المانجروف) الطبيعية في الشرق، والأبراج الشاهقة في الجنوب، والمباني التقليدية المنخفضة الارتفاع في الغرب.  الجدير بالذكر أن مشروع "الريم داون تاون" يعتبر ممشىً بكل معنى الكلمة، فقد تم تحديد موقعه بشكل علمي مدروس ليتيح رؤية البحر من جميع أنحائه، إضافة إلى التحكم في المناخ المحلي فالمدينة مكيفة بالهواء بشكل طبيعي خلال أشهر السنة المرتفعة الحرارة، كما أن التصميم الفريد للمشروع يشجع سكانه وزواره على نمط الحياة الصحية من خلال من خلال الأماكن المخصصة للمشي وركوب الدراجات، بالإضافة إلى منتزه الواجهة البحرية، ومركز رصد أشجار القرم (المانجروف)، والحدائق العامة، والملاعب الرياضية.

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