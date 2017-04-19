حديقة عامة جديدة بأبوظبي على مساحة مليون قدم بـ 250 مليون درهم

تعتزم شركة الدار العقارية إطلاق «ريم سنترال بارك»، حديقة عامة جديدة تمتد على مساحة مليون قدم مربع وبتكلفة 250 مليون درهم في جزيرة الريم، ومن المقرر اكتمالها في العام 2018.

وتعتبر حديقة «ريم سنترال بارك» جزءاً من المخطط الرئيسي في جزيرة الريم، وستستقطب عشاق ممارسة النشاطات الرياضية بمختلف أنواعها، وستضم الحديقة جامعاً يتسع ل 2000 مصل والعديد من المرافق المائية، والمطاعم، ومحال التجزئة، ومناطق عديدة مخصصة للألعاب، حيث ستوفر الحديقة مساحة حديثة في العاصمة للتسوق والترفيه. وفي إطار دعم ريادة الأعمال الإماراتية، ستوفر الدار مساحة مخصصة من محال التجزئة في الحديقة للشركات المحلية.

وقال سعادة محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، وفق صحيفة الإتحاد: سيشكل مشروع حديقة «ريم سنترال بارك» إضافةً مهمة إلى سجلّنا الحافل بالإنجازات العقارية، وهو ما يجسِّدُ توجُّهنا العام نحو مزيد من التنمية في الإمارة، من جهة، ويؤكد حرصنا الدائم على المشاركة في رسم الصورة الحضارية المستقبلية للعاصمة أبوظبي من خلال استثماراتٍ نوعية تضيف نمطاً فريداً من الرفاهية على حياة سكان المدينة وزوارها.

من جهة أخرى نفخر بإطلاق هذا المشروع والذي سيحتوي عند اكتماله على مرافق ترفيهية وخدمية وتجارية متكاملة تمتد على طول الواجهة البحرية، وسيستقطب مختلف الفئات المجتمعية التي تبحث عن مكان استثنائي تتوافر فيه مستوياتٌ رفيعة من وسائل الترفيه والتسلية ومرافق التسوق الراقية.





وتم تطوير الحديقة لتقدم مجموعة متنوعة من المعالم المميزة والمرافق التي تطل على الواجهة البحرية الطبيعية، بما في ذلك متنزه لمسافة 4 كم، فضلاً عن توفير الفرص التعليمية والترفيهية للزوار حول المحميات الطبيعية وأنواع النباتات في المنطقة.

وكانت قد أعلنت الدار بالأمس عن إطلاقها لمشروع «ذا بردجز» بقيمة 1.3 مليار درهم ضمن مشاريع الدار لأصحاب الدخل المتوسط في جزيرة الريم. ويتضمن المشروع ستة أبراج وتوفر 1272 وحدة سكنية. وقامت الدار بطرح عروض البيع خلال معرض سيتي سكيب في أبوظبي.

ويضم المخطط الرئيسي للمجمع السكني المميز في جزيرة الريم مجموعة من المشاريع التطويرية الريادية مثل صن وسكاي تاور، وأبراج البوابة، وبرج القوس. كما يحتضن المجمع مشروع «ميرا» الذي يعتبر أول مشروع مخصص لأصحاب الدخل المتوسط والذي تم إطلاقه في شهر يونيو من العام 2015، وتم بيع أكثر من 90% من الوحدات مع استمرار عمليات البناء.