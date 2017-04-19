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عقارات

انخفاض أسعار ايجارات الفلل 15 % في أبوظبي والشقق 7%

أريبيان بزنس
الأربعاء، 19 إبريل 2017
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انخفاض أسعار ايجارات الفلل 15 % في أبوظبي والشقق 7%
توقعت شركة كور سافيلز في أحدث تقاريرها الصادرة حول المشهد العقاري في أبوظبي مواصلة انخفاض أسعار الإيجارات وحدوث انتعاش بطيء بعد 12 إلى 18 شهراً قادمة.

 كشفت "كور سافيلز"، وهي شركة أبحاث ودراسات عقارية عالمية، عن انخفاض أسعار ايجارات الفلل الفاخرة وشبه الفاخرة في أبوظبي بنسبة تصل إلى 15 بالمائة، و انخفاض أسعار ايجارات الشقق بنسبة 7 بالمائة خلال 2017.
وتوقعت الشركة في أحدث تقاريرها الصادرة حول المشهد العقاري في أبوظبي مواصلة انخفاض أسعار الإيجارات وحدوث انتعاش بطيء بعد 12 إلى 18 شهراً قادمة. كما أشار التقرير إلى أن المجتمعات السكنية المتوسطة المستوى في أبوظبي، ولا سيما المباني التي تحتوي على وحدات صغيرة، ستشهد ثباتا نسبيا في أسعار البيع والإيجار وتستقر عند مستوياتها الحالية.
وقال أندرو أسامة، مدير مكتب "كور سافيلز" في أبوظبي: "رأينا مُلّاكاً لوحدات سكنية في داخل مدينة أبوظبي يفقدون المستأجرين لصالح وحدات واقعة في مناطق خارجية نظراً لعدم إبدائهم قدراً كافياً من المرونة في التفاوض على أسعار الايجارات. والمثير للاهتمام أن هذه الهجرة إلى المناطق الخارجية غير مسجلة إحصائياً بالشكل الكافي، وتؤدي بشكل مصطنع لزيادة المعروض في هذه المناطق الخارجية، وهو الأمر الذي قد ينطوي على مخاطرة من حيث مبالغة المطورين العقاريين في تقدير الطلب المحتمل على المجمعات السكنية المتوسطة في المناطق الخارجية نتيجة التضخم الزائف في الطلب الناتج عن عدم المرونة في أسعار العقارات الواقعة في المناطق المركزية".
وأضاف، بأن وجود حوالي 2400 وحدة سكنية مطروحة خلال العام الجاري في جزيرة الريم قد يؤدي لهبوط أسعار الإيجارات مع تطلع سكان وحدات البر الرئيس لأبوظبي للانتقال لجزيرة الريم، وهو الأمر الذي يساهم أيضاً في تأجيج المنافسة بين ملاك العقارات لخفض الأسعار بهدف الاحتفاظ بالمستأجرين.
وأوضح أسامة بأن "كور سافيلز" تتوقع وعلى الرغم من الاستشراف الضعيف على المدى القريب، حدوث تصحيح ذاتي في الأسعار في ظل تطور السوق العقارية في أبوظبي وسيرها في اتجاه النضج السوقي على المدى المتوسط.
وعلى صعيد ايجارات الوحدات المكتبية ومساحات الأعمال، توقع تقرير الشركة انخفاض ايجارات المكاتب من الدرجتين الممتازة الأولى والممتازة الثانية بنسب تتراوح بين 10 و15 بالمائة على الأقل، وذلك مع تزايد الطلب على المكاتب الأصغر حجماً التي تتراوح مساحاتها بين 600 و2000 قدم مربع.

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