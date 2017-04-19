السعودية: إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء في جدة خلال يومين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تعتزم وزارة الإسكان السعودية إصدار 400 فاتورة للأراضي البيضاء بجدة -ثاني أكبر مدن المملكة- والتي تبلغ مساحتها 100 مليون متر مربع خلال 48 ساعة.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم إن الهدف من نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وأضاف "المديهيم" أن رسوم الأراضي البيضاء، المقدرة بـ2.5 بالمئة من قيمة الأراضي، سيتم تطبيقها على الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وأن معايير تقديرية لقيمة الأراضي تم تحديدها، منها موقع الأرض، واستخدامها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.

ويأتي إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء في محافظة جدة بوصفها ثاني مدينة تطبق فيها، بعد العاصمة الرياض التي صدرت يوم 29 مارس/آذار الماضي.

ويفرض نظام الأراضي البيضاء رسوماً سنوية بمقدار 2.5 بالمئة من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني التي تحدده الوزارة.

ويحدد قيمة الأرض بعدة معايير منها موقع الأرض، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، بالإضافة إلى توافر الخدمات العامة فيها، ويطبق القرار عبر 4 مراحل، الأولى غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والثانية المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها 10 آلاف م2، فيما الثالثة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، أما الرابعة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها 10 آلاف متر مربع.

وكان العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء قد بدأ يوم 8 يونيو/حزيران 2016.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، انتهت المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.