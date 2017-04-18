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عقارات

"المدينة المستدامة" بدبي أسعد منطقة سكنية لعام 2017

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 18 إبريل 2017
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"المدينة المستدامة" بدبي أسعد منطقة سكنية لعام 2017

حصلت المدينة المستدامة على لقب أسعد منطقة سكنية وأفضل مطور عقاري في مجال التنمية المستدامة "البيئة" في حفل الدورة الأولى من جائزة العقارات الخليجية.

 

وتم الإعلان عن الجوائز أمس خلال حفل عشاء أقيم في فندق "جميرا بيتش دبي" بحضور قادة ورجال الأعمال والمطورين والمصرفيين والمستثمرين وغيرهم من المتخصصين في هذا القطاع لتقدير وتكريم أفضل إنجازات القطاع العقاري، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

 

 

وتسلم السيد فارس سعيد الرئيس التنفيذي لشركة "دايموند ديفيلوبرز" المطور العقاري للمدينة المستدامة الجائزتين وقال إنهما تظهران قدرات الشركة على تحقيق هدفين رئيسيين في المدينة المستدامة وهما جعل المعيشة المستدامة حقيقة واقعة وضمان السعادة للمقيمين فيها بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة و "خطة دبي 2021" .

 

 

وأضاف أن جائزة "أسعد مجمع" تعترف بهذا المشروع الذي يحقق أعلى معدل للسعادة من وجهة نظر سكانه وأصحاب المنازل ومقدمي الخدمات ويقف نموذجا للمجمع المثالي السعيد من خلال تقديم نمط حياة غني والإحساس الإيجابي بالانتماء.

 

 

ومنحت جائزة "أفضل مطور عقاري التنمية الخضراء المستدامة" لشركة "دايموند ديفلوبرز" بصفتها مطور المشروع ولتركيز جهودها على إنشاء مبان مبتكرة وتحافظ على البيئية وتمتاز بكفاءة استخدام الموارد وتلبية معايير الاستدامة الصارمة وتحسين دورة حياة المباني لتسهم في تشكيل المستقبل بشكل إيجابي.

 

 

وأشار فارس سعيد إلى أن هذه الجوائز تحفز الشركة على تعزيز جهودها والمضي قدما في المرحلة المقبلة من تطوير المدينة المستدامة والتي ستلعب دورا مهما في تعزيز مبادرات الاستدامة الرائدة التي تطلقها حكومة دبي فضلا عن مواكبة حركة الاستدامة العالمية على نطاق أوسع.

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