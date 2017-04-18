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عقارات

3639 امرأة في دبي يتملّكن عقارات بـ 7 مليارات درهم

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 18 إبريل 2017
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3639 امرأة في دبي يتملّكن عقارات بـ 7 مليارات درهم

بلغت الاستثمارات العقارية المسجلة باسم السيدات في دبي أكثر من 7 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، ما يعني أن حصة المرأة من مبيعات العقارات في الإمارة في تلك الفترة بلغت 17% وتعادل أيضا 60% من إجمالي مشترياتهن خلال عام 2013 بأكمله بحسب بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي.

 

 

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير الدائرة، وفق صحيفة البيان، إن سجلات التسجيل العقاري وثقت خلال الأشهر الثلاثة الأولى أن 3639 امرأة تملكن عقارات في دبي. موضحا أن تلك الاستثمارات تعادل 29% من استثمارات الرجل التي كانت أعلى وبلغت 24 مليار درهم قيمة شراء 10577 عقارا متنوعا.

 

 

 

وأشار بن مجرن إلى أن مساهمة المرأة في الاستثمار العقاري تنمو على خلفية ثقتهن بسوق عقارات الإمارة من جهة وتتزايد بدعم وتشجيع الرجل من جهة أخرى. لافتا الى أن البيت يتعدى كونه استثمارا آمنا لدى النساء عموما إلى كونه أولوية وحجر أساس قوي في طمأنينة العائلة وضماناً لنجاح مسيرتها، ولأن المرأة تتمتع بحدس وفراسة فهي تدرك مغزى الاستثمار العقاري ولا تتأخر في خوض غماره.

 

 

 

ولا يستغرب بن مجرن تزايد أعداد السيدات اللاتي يدخلن سوق العقارات، فقد بلغ عدد صفقاتهن 14 مليار درهم في أول 7 أشهر من 2014 منها 4383 صفقة أبرمتها نسوة أجانب بقيمة 9.9 مليارات درهم، فيما أبرمت نساء عربيات 557 صفقة بقيمة 1.2 مليار درهم، في حين أبرمت النسوة الخليجيات 802 صفقة بقيمة تجاوزت 2.7 مليار درهم.

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