شركة إمكان تكشف النقاب عن مشروعها الفريد "ميكرز ديستركت" في قلب أبوظبي

كشفت "إمكان" للتطوير العقاري التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، النقاب اليوم عن مشروع "ميكرز ديستركت" وهو مجمع جديد متعدد الاستخدامات يمتد على الواجهة المائية لجزيرة الريم بمساحة 18 هكتاراً، وتم تصميمه خصيصاً بهدف غرس وتنمية ثقافة الإبداع في الإمارة عبر مزيج من مساحات السكن والضيافة والمكاتب ومتاجر التجزئة.

كما كشفت "إمكان" عن أول مباني المشروع "ذي آرتيري" The-Artery، وهو مبنى متعدد الاستخدامات يدمج في تصميمه المساحات الإبداعية بمرآب واسع للسيارات، ويتربع في قلب مشروع "ميكرز ديستركت" على مساحة 26,000 قدم مربعة. ويمثل هذا المبنى فضاء فنياً مرناً ومبتكراً يتيح للمبدعين تنفيذ وعرض أعمالهم الفنية.

وفي إطار حديثه عن المشروع خلال معرض "سيتي سكيب أبوظبي"، قال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "إمكان": "تهدف ’إمكان‘ إلى إرساء معايير جديدة عبر تطوير مجمع ديناميكي متكامل يجسد الروح التعاونية للحركة الإبداعية في أبوظبي. وتبدأ هذه الرحلة مع "ذي آرتيري" الذي سيكون مركزاً إبداعياً إقليمياً في قلب أبوظبي".

وتسعى "إمكان" إلى توفير حلول إبداعية مبتكرة تحدث تغييراً جذرياً في المشهد العقاري بالمنطقة، وهي تستند في ذلك إلى منظومة أبحاث قوية تركز بشكل رئيسي على تحديد التوجهات والفرص الجديدة الناشئة.

وكانت " إمكان" قد منحت عقد تصميم "ذي آرتيري" إلى "بيج"، وهي شركة تصميم معماري تعمل انطلاقاً من كوبنهاجن ونيويورك. في حين ستشارك في تصميم المرحلة الأولى من المشروع كذلك الشركتان المعماريتان "إم في آر دي في" من روتردام و"10 ديزاين" من هونغ كونغ.

وأضاف الهندي: "تلتزم إمكان بتطوير أماكن نابضة بالإبداع تثري حياة الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها على حد سواء. ومع تقدمنا بإنجاز مشروع ’ميكرز ديستركت‘ في أبوظبي، فإننا نعتزم كذلك نشر هذا المفهوم المعماري المبتكر في دول أخرى عديدة مثل مصر والبرازيل والمغرب والمملكة المتحدة وجمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو)".

ومن المتوقع بدء الأعمال الإنشائية لمبنى "ذي آرتيري" في وقت لاحق من العام 2017 على أن يكتمل إنجاز مشروع "ميكرز ديستركت" بالكامل بحلول عام 2020.



