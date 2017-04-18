إعمار: توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.074 مليار درهم

وافق الاجتماع السنوي التاسع عشر للجمعية العمومية لشركة "إعمار العقارية ش.م.ع" اليوم على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.074 مليار درهم (292 مليون دولار)، أي 15 بالمئة من رأس مال الشركة.

كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2016، إضافة إلى تعيين مكتب إرنست أند يونج مدققين ماليين لعام 2017. كما وافقت الجمعية العمومية على برنامج تحفيز الموظفين.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد أشار محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، إلى نجاح الشركة في تحقيق قيمة مستمرة للمساهمين من خلال إنجازاتها في قطاعات العقارات المتميزة ومراكز التسوق والضيافة. وقال العبار: "نحن مستمرون في العمل انطلاقاً من الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يشجعنا دائماً على تخطي حدود المألوف وتوسعة نطاق عملياتنا بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح".

وأضاف العبار: "نطمح إلى تعزيز ولاء العملاء والارتقاء بقيمة علامتنا التجارية، وسنعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال التركيز على أن يكون رضاء العملاء محورا رئيسيا يوجه كافة أعمالنا. كما سنواصل تعزيز أدائنا المالي من خلال المحافظة على ميزانية عمومية قوية، إضافة إلى استقطاب أفضل الكوادر المهنية بالتزامن مع العمل على بناء جيل جديد من قادة الأعمال. وتعتمد خططنا التنموية على التحول الرقمي في إدارة العمليات بأسلوب يحقق التطور المنشود في الشركة ويضمن قدرتها على مواكبة كل ما قد يحمله المستقبل من متغيرات".

وكانت "إعمار" قد حققت في عام 2016 أرباحاً صافية بقيمة 5.233 مليار درهم (1.425 مليار دولار) وإيرادات بقيمة 15.540 مليار درهم (4.231 مليار دولار). وبلغت إيرادات الدخل المستمر من عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه 5.976 مليار درهم (1.627 مليار دولار)، أي ما يعادل 38 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة. وبدورها، حققت عمليات الشركة في الأسواق الدولية إيرادات بلغت 2.665 مليار درهم (726 مليون دولار)، أي ما يعادل 17 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة.

وحققت "إعمار" نمواً ملحوظاً في المبيعات العقارية في دبي خلال عام 2016 حيث وصلت قيمتها إلى 14.4 مليار درهم (3.92 مليار دولار)، في حين وصلت قيمة المبيعات في مختلف الأسواق الدولية في عام 2016 إلى 3.9 مليار درهم (1.1 مليار دولار). ولدى الشركة حالياً مشاريع قيد التطوير بقيمة 42.977 مليار درهم (11.701 مليار دولار أمريكي) ستساهم في تعزيز إيرادات الشركة خلال السنوات المقبلة.

كما زادت "إعمار" رصيدها من الأراضي، ولا سيما في دبي، دون الحاجة لضخ استثمارات مالية جديدة، عبر مشاريع مشتركة وشراكات استراتيجية مع أطراف أخرى. ويبلغ رصيد الشركة من الأراضي في دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً أكثر من 24 مليون متر مربع، ليصل إجمالي رصيدها من الأراضي في جميع الأسواق إلى أكثر من 190 مليون متر مربع.

نمو قوي في قطاعي مراكز التسوق والضيافة

حققت "إعمار مولز"، شركة مراكز التسوّق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARMALLS) والتي تمتلك "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها، صافي أرباح بقيمة 1.874 مليار درهم (510 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2016، في حين وصلت الإيرادات إلى 3.227 مليار درهم (879 مليون دولار أمريكي).

واستقبلت مراكز التسوّق التابعة لـ"إعمار مولز" 125 مليون زائر خلال عام 2016، حيث استقطب "دبي مول" أكثر من 80 مليون زائر للعام الثالث على التوالي، مرسّخاً مكانته كوجهة التسوّق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوّار في العالم.

وحققت عمليات "إعمار" في قطاعات الضيافة والترفيه والتأجير التجاري خلال عام 2016 إيرادات بقيمة 2.749 مليار درهم (748 مليون دولار)، في الوقت الذي سجلت فيه فنادق "مجموعة إعمار للضيافة" معدلات إشغال بنسبة 85% في دبي، متفوقة بذلك على المعدلات السائدة في القطاع.

ويرتكز النمو الذي تحققه "إعمار" على رفع كفاءة القدرات التنفيذية للشركة لتشمل كافة مؤشرات الأداء الرئيسية، إضافة إلى إتباع منهج جديد في التوريدات والمشتريات حقق وفورات ملحوظة ضمن جميع قطاعات الأعمال. كما ارتفعت مستويات رضاء العملاء بدرجة كبيرة في كافة القطاعات بما في ذلك العقارات ومراكز التسوق والضيافة والترفيه.

وتقوم "إعمار" حالياً بالعمل على تطوير مشروع البرج في "خور دبي"، الذي سيشكّل معلماً عمرانياً عالمياً بارزاً. كما تقوم إعمار بتطوير مناطق تجارية ترسي معايير جديدة في قطاع تجارة التجزئة بدبي وذلك في مشروعي "خور دبي" و"دبي هيلز إستيت". وأطلقت "إعمار" أيضاً مشروع "إعمار الجنوب" الذي يمثّل الجيل الجديد لوجهات الحياة العصرية وذلك ضمن "دبي الجنوب"، المركز الجديد لقطاع الطيران والخدمات اللوجستية في المدينة، والواقع على مقربة من مقر استضافة معرض إكسبو دبي 2020.