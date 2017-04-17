الدار العقارية تطلق شققا سكنية بجزيرة الريم بـ 450 ألف درهم

أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم عن إطلاق مشروع "ذا بردجز" السكني للدخل المتوسط بتكلفة 1.3 مليار درهم في جزيرة الريم.

ويعكس المشروع، والذي يتألف من 1,272 وحدة سكنية ، التزام شركة الدار في تلبية الطلب المتنامي على مشاريع الدخل المتوسط وتنويع قاعدة عملائها. وسيتم إطلاق وحدات أول أبراج المشروع للبيع في معرض سيتي سكيب أبوظبي حيث تبدأ الأسعار من 450 ألف درهم. تتكون الوحدات من 8 أنواع مختلفة تشمل استديوهات وشقق مؤلفة من غرفة نوم 1 و2 و3.

وتأكيداً على ثقة الدار بنمو قطاع مشاريع الدخل المتوسط، سيتم إدراج ثلاثة مباني تتألف من 636 وحدة سكنية في محفظة الدار العقارية المؤجرة كجزء من برنامجها الاستثماري المعلن عنه الشهر الماضي.ويفصل قطعتي الأرض التابعتين لمشروع "ذا بردجز" القناة المائية الجديدة التي يبلغ طولها 2.4 كم في جزيرة الريم.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال سعادة محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "أطلقنا مشروع "ذا بردجز" في ظل تنامي الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة وبأسعار معقولة في مناطق الإستثمار ضمن الوجهات الرئيسة في أبوظبي. يتميز مشروع "ذا بردجز" الذي يمتد على طول القناة المائية الجديدة في جزيرة الريم بريادته في توفير مجموعة واسعة من وسائل الراحة، ويقع بالقرب من المناطق التجارية والثقافية في أبوظبي، كما سيجذب المشروع العديد من المستثمرين و المقيمين."

ويجسد مشروع "ذا بردجز" المكان الأمثل للعيش في بيئة تمزج بين هدوء المنطقة والروح الحيوية لأجواء المدينة، ويقع بجوار الحديقة العامة الجديدة التي سيتم تدشينها في معرض سيتي سكيب أبوظبي. كما يضم المشروع السكني مجموعة من المرافق والخدمات تضم صالتين مغلقتين لممارسة العاب الرياضة للنساء والرجال، بالإضافة إلى ساحة خارجية خاصة تضم مسبحاً للكبار وآخر للصغار، ومساحات خارجية لممارسة تمارين اللياقة البدنية. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الرابع من العام 2017 على أن تُستكمل في الربع الأول من العام 2020.





