مبادلة بأبوظبي وإشراق العقارية توقعان مذكرة تفاهم لإقامة مشروع مشترك

وقعت شركة المبادلة للتنمية "مبادلة " و "إشراق العقارية " مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التطوير العقاري المشترك في أبوظبي.

وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بإمكانية تطوير عدد من قطع الأراضي في أبوظبي تعود ملكيتها لشركة مبادلة في جزيرة الماريه ولشركة إشراق العقارية في جزيرة الريم.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قال علي عيد المهيري المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية: "يسرنا استكشاف فرص الشراكة مع إشراق العقارية من خلال هذه الاتفاقية، وبصفتها شركة للاستثمارات الاستراتيجية والمطور الرئيسي لجزيرة الماريه تبحث مبادلة عن شركاء يتمتعون بالخبرة والقدرة على دعم استراتيجيتنا الشاملة وتقديم الدعم المناسب لهذه المشاريع، ويسعدنا أن نوفر فرصا لشركات إماراتية مثل شركة إشراق العقارية للمشاركة في تطوير المواقع الرئيسية في أبو ظبي".

وتمتلك " إشراق العقارية " مجموعة متنوعة من العقارات وفرص التطوير في كل من أبوظبي ودبي بما في ذلك مشروع "مارينا رايز" في جزيرة الريم ومشروع "ذا جيت واي" في ساس النخل.. بالإضافة إلى ذلك فقد أسست الشركة قاعدة مالية قوية ووضعت استراتيجية نمو جديدة عقب تعيين جاسم الصديقي رئيسا لمجلس إدارتها في يوليو 2016.

من جهته أعرب جاسم الصديقي رئيس مجلس الإدارة في شركة إشراق العقارية عن سعادته بإقامة شراكة مع مبادلة ومواصلة التوسع في استراتيجية النمو الطموحة التي تنتهجها الشركة.

وقال إن هذا المشروع المشترك سيستفيد بشكل كبير من الموارد والخبرات الواسعة التي يتمتع بها الطرفان.. ومع استمرار جهودنا لتطوير أجندة أعمالنا الاستراتيجية نؤكد التزامنا بتعزيز التنوع في محفظة مشاريعنا وزيادة معدل النمو وإرساء أسس أكثر ثباتا في الميزانية.

ومن المقرر أن تبدأ شركتا مبادلة وإشراق العقارية عقب توقيع المذكرة العمل من أجل البدء في انشاء الشراكة بينهما.